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Балансы и дисбалансы. Белорусская энергетика перед лицом вызовов, связанных с вводом АЭС
4 октября Литва продавила в Европарламенте очередную резолюцию по Беларуси, где наряду с традиционными (и нередко обоснованными) претензиями в отношении прав человека и свободы слова содержится требование учесть рекомендации Еврокомиссии (ЕК) и ее комиссии ENSREG после стресс-тестов на БелАЭС. Стресс-тесты, кстати, хорошие, рекомендации конструктивные, однако литовские европарламентарии использовали их как предлог для очередного агитационного полива про «новый Чернобыль» и «атомного монстра». Наши соседи на законодательном уровне закрыли свой рынок от электроэнергии с БелАЭС и подталкивают к тому же другие страны ЕС.
Справка «БелГазеты». БелАЭС строится по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 и будет состоять из двух энергоблоков мощностью до 1200 МВт каждый. 1-й энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019г., 2-й - в 2020г. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС запланирована до конца 2018г. Станция возводится за счет российского кредита на $10 млрд., призванного покрыть до 90% затрат на сооружение АЭС, общая стоимость которой, если верить расчетам, должна составить до $11 млрд.
В тот же день на Белорусском энергетическом и экологическом форуме замминистра энергетики Ольга Прудникова подтвердила актуальность планов экспорта электроэнергии в страны ЕС. Она напомнила, что Беларусь успешно торгует электроэнергией на прибалтийском рынке через биржу Nord Pool и с начала 2018г. приблизилась к объему поставок около 800 млн. кВт/ч. «В настоящее время формируется общий электроэнергетический рынок в рамках ЕАЭС, договор о его создании должен быть подписан к 1 июля 2019г. После ввода АЭС мы увеличим возможности своего экспортного потенциала - как в целом энергетическая отрасль, так и субъекты хозяйствования, которые по определенным критериям будут иметь возможность выхода на общий электроэнергетический рынок союза», - цитирует Прудникову БелТА. Таким образом, решать вопрос об экспорте электроэнергии планируется в контексте единого энергорынка ЕАЭС. Что до долгосрочных экспортных контрактов, то таковые пока отсутствуют, хотя замминистра настроена оптимистично: «Я надеюсь, что договоренности, все предпринимаемые нами действия позволят эти контракты уже иметь к тому моменту, когда мы приблизимся к вводу станции».
Прудникова подтвердила ввод первого энергоблока до конца 2019г. Днем ранее, 3 октября, стройку АЭС посетил посол России в РБ и спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич, осмотревший объект и обсудивший с руководством АО «Инжиниринговая компания «Атомстройэкспорт» («ИК «АСЭ») «ход строительства атомной электростанции и сроки его завершения».
Надо полагать, вопрос о сроках вновь встал в связи с тем, что 21 сентября Александр Лукашенко заявил, что ввод станции могут снова отложить по вине россиян: «Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо». Таким образом, дата пуска 1-го энергоблока приобрела дополнительную политическую значимость, угодив в жернова общего контекста белорусско-российских отношений.
Уже 22 сентября, после заявления президента РБ, старший вице-президент по сооружению станции АО «ИК АСЭ» из инжинирингового дивизиона Росатома Сергей Олонцев выступил с заявлением, согласно которому работы на 1-2 энергоблоками БелАЭС идут по графику: «На данный момент на 1-м энергоблоке БелАЭС завершаются операции по проливу активных систем безопасности на открытый реактор: завершен пролив на 3-й канал безопасности, в ближайшее время специалисты приступят к проливу на 4-й канал безопасности. До 15 октября данные работы будут завершены». После этого на 1-м энергоблоке начнутся работы по сборке реактора и внутрикорпусных устройств. Ранее, 15 сентября, утвержденные даты пуска АЭС подтвердил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе своих переговоров с премьер-министром РБ Сергеем Румасом. И все же, видимо, Бабич счел за благо лично убедиться в том, что эти оценки сроков сдачи объекта соответствуют реальности.
Кроме вопросов о сроках и рынках сбыта, существуют и проблемы внутриэкономического характера, связанные с АЭС. Для электората потребность в станции прежний состав правительства обосновывал перспективой удешевления электроэнергии. Судя по всему, Минэнерго даже президента убедило в том, что с вводом БелАЭС тарифы на электроэнергию для населения будут снижены. «Когда вы увидите, что электричество будет выгоднее, чем газ, вы сами купите электрическую плиту», - убеждал граждан глава государства еще в 2016г. И как не поверить президенту?
Увы, идиллию поломал в июле экс-вице-премьер Владимир Семашко своим интервью «Астравецкой праўдзе»: «В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На Западе население платит за электроэнергию в 2-3 раза больше, чем промпредприятия... Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься - конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной зарплаты». И в итоге в выигрыше от ввода БелАЭС окажется промсектор, а не население.
Интервью имело рекордный для «Астравецкой праўды» индекс цитируемости, и граждане маленько приуныли. Очевидно, правительству накануне пуска 1-го блока снова придется убеждать электорат в том, что БелАЭС выгодна и Беларуси, и каждому белорусу, уже сменившему по совету президента и Минэнерго газовую плитку на электрическую.
Трудно не заметить, что и с управленческой, и с экономической точки зрения такой масштабный энергетический проект, как БелАЭС, оказался чересчур сложным для белорусского чиновничества: то с расчетами чехарда, то по срокам какие-то непонятки, то корпус реактора роняют, то с Литвой приходится выяснять отношения на повышенных тонах, то первоначальные планы экспорта электроэнергии в ЕС идут прахом. Безусловно, все эти вопросы нуждаются в решении, и при этом никто не гарантирует, что новых проблем не возникнет.
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Строительство БелАЭС подходит к концу, и выясняется, что накопилось изрядное количество нерешенных проблем и безответных вопросов.
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