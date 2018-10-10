Балансы и дисбалансы. Белорусская энергетика перед лицом вызовов, связанных с вводом АЭС





4 октября Литва продавила в Европарламенте очередную резолюцию по Беларуси, где наряду с традиционными (и нередко обоснованными) претензиями в отношении прав человека и свободы слова содержится требование учесть рекомендации Еврокомиссии (ЕК) и ее комиссии ENSREG после стресс-тестов на БелАЭС. Стресс-тесты, кстати, хорошие, рекомендации конструктивные, однако литовские европарламентарии использовали их как предлог для очередного агитационного полива про. Наши соседи на законодательном уровне закрыли свой рынок от электроэнергии с БелАЭС и подталкивают к тому же другие страны ЕС.БелАЭС строится по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200 и будет состоять из двух энергоблоков мощностью до 1200 МВт каждый. 1-й энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019г., 2-й - в 2020г. Первая поставка ядерного топлива на Бел­АЭС запланирована до конца 2018г. Станция возводится за счет российского кредита на $10 млрд., призванного покрыть до 90% затрат на сооружение АЭС, общая стоимость которой, если верить расчетам, должна составить до $11 млрд.В тот же день на Белорусском энергетическом и экологическом форуме замминистра энергетикиподтвердила актуальность планов экспорта электроэнергии в страны ЕС. Она напомнила, что Беларусь успешно торгует электроэнергией на прибалтийском рынке через биржу Nord Pool и с начала 2018г. приблизилась к объему поставок около 800 млн. кВт/ч., - цитирует Прудникову БелТА. Таким образом, решать вопрос об экспорте электроэнергии планируется в контексте единого энергорынка ЕАЭС. Что до долгосрочных экспортных контрактов, то таковые пока отсутствуют, хотя замминистра настроена оптимистично:Прудникова подтвердила ввод первого энергоблока до конца 2019г. Днем ранее, 3 октября, стройку АЭС посетил посол России в РБ и спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич, осмотревший объект и обсудивший с руководством АО «Инжиниринговая компания «Атомстройэкспорт» («ИК «АСЭ»)Надо полагать, вопрос о сроках вновь встал в связи с тем, что 21 сентября Александр Лукашенко заявил, что ввод станции могут снова отложить по вине россиян:. Таким образом, дата пуска 1-го энергоблока приобрела дополнительную политическую значимость, угодив в жернова общего контекста белорусско-российских отношений.Уже 22 сентября, после заявления президента РБ, старший вице-президент по сооружению станции АО «ИК АСЭ» из инжинирингового дивизиона Росатома Сергей Олонцев выступил с заявлением, согласно которому работы на 1-2 энергоблоками БелАЭС идут по графику:. После этого на 1-м энергоблоке начнутся работы по сборке реактора и внутрикорпусных устройств. Ранее, 15 сентября, утвержденные даты пуска АЭС подтвердил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе своих переговоров с премьер-министром РБ Сергеем Румасом. И все же, видимо, Бабич счел за благо лично убедиться в том, что эти оценки сроков сдачи объекта соответствуют реальности.Кроме вопросов о сроках и рынках сбыта, существуют и проблемы внутриэкономического характера, связанные с АЭС. Для электората потребность в станции прежний состав правительства обосновывал перспективой удешевления электроэнергии. Судя по всему, Минэнерго даже президента убедило в том, что с вводом БелАЭС тарифы на электроэнергию для населения будут снижены., - убеждал граждан глава государства еще в 2016г. И как не поверить президенту?Увы, идиллию поломал в июле экс-вице-премьерсвоим интервью «Астравецкой праўдзе»:. И в итоге в выигрыше от ввода БелАЭС окажется промсектор, а не население.Интервью имело рекордный для «Астравецкой праўды» индекс цитируемости, и граждане маленько приуныли. Очевидно, правительству накануне пуска 1-го блока снова придется убеждать электорат в том, что БелАЭС выгодна и Беларуси, и каждому белорусу, уже сменившему по совету президента и Минэнерго газовую плитку на электрическую.Трудно не заметить, что и с управленческой, и с экономической точки зрения такой масштабный энергетический проект, как ­БелАЭС, оказался чересчур сложным для белорусского чиновничества: то с расчетами чехарда, то по срокам какие-то непонятки, то корпус реактора роняют, то с Литвой приходится выяснять отношения на повышенных тонах, то первоначальные планы экспорта электроэнергии в ЕС идут прахом. Безусловно, все эти вопросы нуждаются в решении, и при этом никто не гарантирует, что новых проблем не возникнет.