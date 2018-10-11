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Новости экономики за 12.10.2018
Новости Беларуси. Насколько подорожал квадратный метр в Минске с начала года, чем привлек IT-сектор Беларуси всемирно известного производителя электроники, и какой сезон считается яблочным? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Насколько подорожал квадратный метр в Минске с начала года, чем привлек IT-сектор Беларуси всемирно известного производителя электроники, и какой...
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