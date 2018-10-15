|
До +21°С и без дождей будет в Беларуси 17 октября
16.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До 21 градуса тепла и без дождей ожидается в Беларуси 17 октября, сообщили
В среду ожидается небольшая облачность, ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет южным 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, в отдельных районах - от нуля до плюс 2 градусов. Днем будет от 15 до 21 градуса тепла.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 21 градуса тепла и без дождей ожидается в Беларуси 17 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)