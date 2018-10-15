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До +21°С и без дождей будет в Беларуси 17 октября

16.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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До +21°С и без дождей будет в Беларуси 17 октября

До 21 градуса тепла и без дождей ожидается в Беларуси 17 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается небольшая облачность, ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет южным 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, в отдельных районах - от нуля до плюс 2 градусов. Днем будет от 15 до 21 градуса тепла.

 

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До 21 градуса тепла и без дождей ожидается в Беларуси 17 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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