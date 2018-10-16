Команда белоруса Скабелки оборвала 18-матчевую победную серию лидера КХЛ

Казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки оборвал 18-матчевую победную серию екатеринбургского «Автомобилиста», который до этого не потерял ни одного очка со старта чемпионата КХЛ.



Андрей Скабелка. Фото: hctorpedo.ru

16 октября «Барыс» в гостях взял верх над лидером турнира.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (0:1 0:1 1:0).

Шайбы: 0:1 — Кормье (Диц, Старченко, 14.43), 0:2 — Кормье (Петерссон, Старченко, 25.48, в большинстве), 1:2 — Паре (Доус, 44.29, в большинстве).

Броски: 34-24 (12-8, 8-11, 14-5).

Силовые приемы: 25-16 (9-8, 7-1, 9-7).

Штраф: 8-8.

«Автомобилист» не дотянул всего двух побед до рекордной в истории КХЛ победной серии питерского СКА, которая была установлена в прошлом сезоне.

Кроме того, "Барыс" оборвал "сухую" серию вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа, длившуюся 87 минут 57 секунд.

«Барыс» одержал третью победу в последних четырех матчах и с 22 очками в 16 поединках занимает 6-е место в Восточной конференции.

"Автомобилист" с 36 баллами в 16 поединках по-прежнему лидирует как в Восточной конференции, так и в общей таблице чемпионата КХЛ.