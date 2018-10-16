ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команда белоруса Скабелки оборвала 18-матчевую победную серию лидера КХЛ

17.10.2018 08:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки оборвал 18-матчевую победную серию екатеринбургского «Автомобилиста», который до этого не потерял ни одного очка со старта чемпионата КХЛ.


Андрей Скабелка. Фото: hctorpedo.ru

16 октября «Барыс» в гостях взял верх над лидером турнира.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (0:1 0:1 1:0).

Шайбы: 0:1 — Кормье (Диц, Старченко, 14.43), 0:2 — Кормье (Петерссон, Старченко, 25.48, в большинстве), 1:2 — Паре (Доус, 44.29, в большинстве).

Броски: 34-24 (12-8, 8-11, 14-5).

Силовые приемы: 25-16 (9-8, 7-1, 9-7).

Штраф: 8-8.

«Автомобилист» не дотянул всего двух побед до рекордной в истории КХЛ победной серии питерского СКА, которая была установлена в прошлом сезоне.

Кроме того, "Барыс" оборвал "сухую" серию вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа, длившуюся 87 минут 57 секунд.

«Барыс» одержал третью победу в последних четырех матчах и с 22 очками в 16 поединках занимает 6-е место в Восточной конференции.

"Автомобилист" с 36 баллами в 16 поединках по-прежнему лидирует как в Восточной конференции, так и в общей таблице чемпионата КХЛ.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казахстанский "Барыс" под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки оборвал 18-матчевую победную серию екатеринбургского "Автомобилиста", который до этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как получаться на снимках хорошо? Лайфхаки от педагогов по фотопозированию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика