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Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке,
«Я подаю в отставку <…> Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», − заявил Пашинян в прямом эфире Общественного телевидения страны. Он
Как его отставка поможет распустить парламент
Согласно Конституции, после отставки главы правительства парламент должен в течение двух недель выбрать нового премьер-министра, на это дается две попытки. Если парламентарии не успеют, то их уволят, а в ближайшие месяцы проведут выборы. Местные СМИ пишут, что большинство депутатов парламента Армении согласились с идеей досрочных выборов и обещали не выдвигать кандидатов на пост премьера. Пашинян же планирует участвовать в декабрьских выборах, если они состоятся.
В начале октября парламент Армении принял закон, который разрешает откладывать заседания Национального собрания, если туда не явится премьер-министр. Выходит, после отставки Пашиняна следующее заседание парламента может откладываться до бесконечности. Это повлечет за собой бесконечный политический кризис. Пашинян после принятия закона заявил о готовности уйти в отставку и вывел людей на улицы.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке, пишет TUT.by со ссылкой на aysor.am. Это нужно, чтобы распустить парламент и провести досрочные...
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