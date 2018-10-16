Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке, пишет TUT.by со ссылкой на aysor.am. Это нужно, чтобы распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы в декабре − одно из главных обещаний Пашиняна на посту премьер-министра.

«Я подаю в отставку <…> Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», − заявил Пашинян в прямом эфире Общественного телевидения страны. Он анонсировал свою отставку в начале октября. Пашинян надеется провести досрочные парламентские выбор 9-10 декабря.

Как его отставка поможет распустить парламент

Согласно Конституции, после отставки главы правительства парламент должен в течение двух недель выбрать нового премьер-министра, на это дается две попытки. Если парламентарии не успеют, то их уволят, а в ближайшие месяцы проведут выборы. Местные СМИ пишут, что большинство депутатов парламента Армении согласились с идеей досрочных выборов и обещали не выдвигать кандидатов на пост премьера. Пашинян же планирует участвовать в декабрьских выборах, если они состоятся.

В начале октября парламент Армении принял закон, который разрешает откладывать заседания Национального собрания, если туда не явится премьер-министр. Выходит, после отставки Пашиняна следующее заседание парламента может откладываться до бесконечности. Это повлечет за собой бесконечный политический кризис. Пашинян после принятия закона заявил о готовности уйти в отставку и вывел людей на улицы.