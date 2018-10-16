БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в городе зарегистрировано 3 брака.

В районе впервые вступили в брак Андрей Зайцев и Вероника Тарасова, Павел Дорошевич и Алеся Власевич.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

На селе зарегистрировано 6 рождений детей.

В Курганском сельисполкоме рождение третьего ребенка, сына Алексея, зарегистрировали Александр и Юлия Мельник из аг.Алесино, а Карина и Иван Панковы из д.Курганье зарегистрировали рождение первенца, дочери Марии.

В Жодинском сельисполкоме Евгений и Алина Пустовиты из аг.Барсуки зарегистрировали рождение первенца, сына Павла.

В Усяжском сельисполкоме рождение третьего ребенка, сына Никиты, зарегистрировали Алексей и Надежда Аверины.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение дочери Миланы, второго ребенка в семье, зарегистрировали Николай и Нина Канарские из аг. Слобода.

В Смолевичском отделе загс с 1 по 14 октября зарегистрировано 9 рождений детей:

Сергей и Татьяна Алисенко зарегистрировали рождение второго ребенка в семье, дочери Екатерины;

рождение сына Владислава зарегистрировали Сергей и Юлия Папковичи, в их семье это второй ребенок;

Артем и Кристина Зеленковские зарегистрировали рождение первенца, дочери Доминики;

рождение первенца, сына Даниила, зарегистрировали Алексей и Вероника Шульга;

Максим и Анастасия Карпейчик зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, сына Григория;

рождение первого ребенка в семье, сына Давида, зарегистрировали Евгений и Анастасия Безручко;

Павел и Елена Мазан зарегистрировали рождение сына Артема, первенца в семье;

Рождение третьего ребенка, дочери Екатерины, зарегистрировали Александр и Татьяна Матусевичи.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

За истекший период в районе зарегистрировано 11 смертей.

Четыре смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс, три — Озерицко-Слободской сельисполком. По одному человеку ушло из жизни в Зеленоборском, Курганском, Усяжском и Плисском сельсоветах.

Драчковским, Жодинским, Заболотским, Пекалинским сельисполкомами смерти не зарегистрированы.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).