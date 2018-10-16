БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в городе зарегистрировано 3 брака.
В районе впервые вступили в брак Андрей Зайцев и Вероника Тарасова, Павел Дорошевич и Алеся Власевич.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
На селе зарегистрировано 6 рождений детей.
В Курганском сельисполкоме рождение третьего ребенка, сына Алексея, зарегистрировали Александр и Юлия Мельник из аг.Алесино, а Карина и Иван Панковы из д.Курганье зарегистрировали рождение первенца, дочери Марии.
В Жодинском сельисполкоме Евгений и Алина Пустовиты из аг.Барсуки зарегистрировали рождение первенца, сына Павла.
В Усяжском сельисполкоме рождение третьего ребенка, сына Никиты, зарегистрировали Алексей и Надежда Аверины.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение дочери Миланы, второго ребенка в семье, зарегистрировали Николай и Нина Канарские из аг. Слобода.
В Смолевичском отделе загс с 1 по 14 октября зарегистрировано 9 рождений детей:
Сергей и Татьяна Алисенко зарегистрировали рождение второго ребенка в семье, дочери Екатерины;
рождение сына Владислава зарегистрировали Сергей и Юлия Папковичи, в их семье это второй ребенок;
Артем и Кристина Зеленковские зарегистрировали рождение первенца, дочери Доминики;
рождение первенца, сына Даниила, зарегистрировали Алексей и Вероника Шульга;
Максим и Анастасия Карпейчик зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, сына Григория;
рождение первого ребенка в семье, сына Давида, зарегистрировали Евгений и Анастасия Безручко;
Павел и Елена Мазан зарегистрировали рождение сына Артема, первенца в семье;
Рождение третьего ребенка, дочери Екатерины, зарегистрировали Александр и Татьяна Матусевичи.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
За истекший период в районе зарегистрировано 11 смертей.
Четыре смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс, три — Озерицко-Слободской сельисполком. По одному человеку ушло из жизни в Зеленоборском, Курганском, Усяжском и Плисском сельсоветах.
Драчковским, Жодинским, Заболотским, Пекалинским сельисполкомами смерти не зарегистрированы.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).