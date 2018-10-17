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Пианист Ростислав Кример стал звездным послом II Европейских игр

18.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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Пианист Ростислав Кример стал звездным послом II Европейских игрБелорусскому пианисту и дирижеру, художественному руководителю Международного фестиваля Юрия Башмета Ростиславу Кримеру присвоено почетное звание «Звездный посол II Европейских игр 2019 года». Соответствующий сертификат вручен ему в Минске во время концерта «Классика и художественная гимнастика», состоявшегося в Белгосфилармонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции соревнований.
Директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин отметил, что звание звездного посла игр присвоено Ростиславу Кримеру не случайно — он ярко рассказывает о Беларуси за рубежом благодаря своей концертной и педагогической деятельности. Организовать крупнейшие в нашей истории соревнования на высоком уровне — это основная цель, но гораздо более важной задачей является открытие Беларуси всему миру, прежде всего Европе, так как в играх будут участвовать более 4 тыс. спортсменов из всех 50 европейских стран, сказал Георгий Катулин.
Ростислав Кример подчеркнул, что для него большая честь получить это почетное звание. «В моем лице и в лице моих преданных искусству коллег вы найдете людей, готовых рассказывать о таких крупных международных мероприятиях, как Европейские игры. Для Беларуси очень важно принять этот спортивный форум, поэтому уже сейчас хочется пожелать всем нашим спортсменам высоких достижений и призовых мест», — отметил он.
В 2015 году Ростислав Кример создал международный камерный оркестр East-West Chamber Orchectra, в который вошли лучшие музыканты из стран Восточной и Западной Европы, став его главным дирижером и художественным руководителем. Ростислав Кример награжден Почетной грамотой Совета Министров Беларуси за плодотворную творческую и культурную деятельность, значительный вклад в развитие культуры и искусства, международного сотрудничества в области культуры, а также рядом других наград стран Европы.
Во время концерта «Классика и художественная гимнастика» на большую филармоническую сцену вышла неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, лидер сборной Беларуси Екатерина Галкина. Сюрпризом для зрителей стал ее специально поставленный зрелищный номер, а также подготовленная дирекцией и посвященная отечественному спорту фотовыставка, развернувшаяся в фойе Белгосфилармонии.
Информационный проект «Звездные послы II Европейских игр 2019 года» реализуется с целью продвижения и формирования положительного имиджа предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям. В число звездных послов входят выдающиеся белорусские и зарубежные личности из мира спорта, искусства и культуры. Первым обладателем этого титула 24 июля стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, Герой Беларуси Дарья Домрачева. Затем к ней присоединились известные цирковые артисты народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, легкоатлетка, чемпионка Европы 2018 года в беге на марафонской дистанции Ольга Мазуренок, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь и другие.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/pianist-rostislav-krimer-stal-zvezdnym-poslom-ii-evropejskih-igr-322138-2018/

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусскому пианисту и дирижеру, художественному руководителю Международного фестиваля Юрия Башмета Ростиславу Кримеру присвоено почетное звание «Звездный...
 
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