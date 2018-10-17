ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Смысл создавать условия, если не надеемся на результат". Эксперты — про новую стратегию для предпринимателей

18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси намерены сделать предпринимателей более свободными экономически и увеличить их вклад в социально-экономическое развитие страны. Для этого власти разработали стратегию развития предпринимательства до 2030 года. Каким образом и как скоро документ может повлиять на работу малого и среднего предпринимательства? FINANCE.TUT.BY расспросил экспертов, как они оценивают новый документ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59847.php

"Смысл создавать условия, если не надеемся на результат". Эксперты — про новую стратегию для предпринимателей

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы все напишем красиво, но подписаться под цифрами стремительного роста не готовы»

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, который принимал участие в разработке стратегии, рассказывает, что «изначально были прописаны более конкретные параметры и цифры».

— Например, первым этапом планировали улучшить правовое поле и создать задел для будущего стремительного роста малого и среднего предпринимательства, — поясняет Виктор Маргелов. — Однако госорганы отказались подписываться под конкретными цифрами. Смысл создавать условия, если мы не надеемся на результат. Мы все напишем красиво, но подписаться под цифрами стремительного роста не готовы.

По мнению эксперта, «в стратегии должны быть определены индикаторы — критерии текущего состояния и достижения целей, а также методы и формы достижения целевых показателей».

— Условно говоря, сегодня вы зарабатываете 500 долларов, а через три года будете зарабатывать 600. В отношении предпринимателей тоже есть вполне понятные критерии. Например, доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте страны или численность занятых в этом секторе.

При этом эксперт хоть и обращает внимание на некоторые недостатки стратегии, в целом считает ее «системным документом».

— С точки зрения целей и задач развития малого предпринимательства — это действительно комплексный документ, правильно формирующий направление и цели. Чиновники после длительных согласований утвердили пункты и признали, что их надо выполнять. С этой точки зрения стратегия открывает большие перспективы для дальнейшей работы по улучшению деловой среды. Предполагается, что на основании этой стратегии будут писать пакет дорожных карт — то есть план, как ее будут реализовывать, — отмечает Виктор Маргелов. — Но вопрос другой — само понятие «стратегия» в профессиональных кругах должно соответствовать определенным требованиям.

«Бизнес сегодня ждет конкретных шагов от правительства»

 

По мнению Анатолия Шумченко, председателя общественного объединения «Перспектива», один из главных недостатков принятой стратегии — отсутствие сегментарного подхода к малому и среднему бизнесу.

— Она написана для крупного бизнеса, который развит и чувствует себя хорошо. Мы хотим видеть стратегию, которая на сегодняшний день обусловлена влиянием всех факторов, которые оказываются на малый, средний и крупный бизнес. А так получаются общие фразы, где никакой конкретики — все очень красиво, размыто и в то же время ни о чем.

«Перспектива» будет разрабатывать собственную дорожную карту развития индивидуального предпринимательства по сферам. Например, развитие ИП розничной торговли, сферы услуг или сферы перевозок. По словам Анатолия Шумченко, в дорожной карте «пропишут начальные данные для всех направлений, укажут результаты, которых нужно достичь, и способы их достижения».

— Мы должны создать группы, которые определят для себя цели и задачи, а также будут работать с правительством (группы активистов из числа ИП. — Прим.ред.). Любая стратегия должна обсуждаться с представителями предпринимателей, для того, чтобы прийти к консенсусу в этом вопросе. Бизнес сегодня ждет конкретных шагов от правительства, которые позволят сделать бизнес более уверенным и безопасным, — поясняет Шумченко. — Сегодня уже не стратегия развития нужна, а стратегия спасения индивидуального предпринимательства и розничной торговли".

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси намерены сделать предпринимателей более свободными экономически и увеличить их вклад в социально-экономическое развитие страны. Для этого власти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболистам Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика