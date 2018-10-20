Миллионеров стало больше









В связи с тем, что благосостояние росло быстрее, чем численность населения, показатель в расчете на взрослого человека увеличился 3,2% и достиг рекордных 63,1 тыс. USD.





По душевому показателю лидируют Швейцария, Австралия и США – 530,24 тыс. USD, 411,6 тыс. USD и 404 тыс. USD соответственно.





Наибольший вклад в рост мирового благосостояния внесли США. Показатель стоимости активов жителей этой страны за год вырос на 6,3 трлн USD – до 98 трлн. USD.





На втором месте Китай с объемом благосостояния в 52 трлн USD (прирост за год – 2,3 трлн USD). Аналитики Credit Suisse предсказывают рост благосостояния жителей Поднебесной на 23 трлн USD в ближайшие 5 лет, в результате чего доля страны в общемировом показателе превысит 19% в 2023 году по сравнению с 16% в этом году.





За последний год число миллионеров в мире увеличилось на 2,31 млн человек и достигло 42,155 млн. В том числе в США их прирост составил 878 тыс. человек (до 17,35 млн), во Франции, Германии, Великобритании и Италии – примерно по 200 тыс., в Китае – 186 тыс.









Доля самых обеспеченных людей – к ним отнесены те, у кого активы превышают 100 тыс. USD – составляет 9,5% всего населения планеты. Причем они в совокупности владеют 84,1% мировых богатств (в прошлом году – 86%). Остальные 90,5% коллективно владеют 15,8% мировых богатств, или 50,4 трлн USD, что намного больше, чем годом раньше (40 трлн USD). Составители обзора трактуют это как тенденцию к снижению неравенства в распределении мирового благосостояния.





Кстати, если в США на долю 10% самых обеспеченных людей приходится 76% всего личного богатства, то в России – 82%.





В мировом распределении благосостояния сохраняется существенный перекос в пользу Северной Америки и Европы, на которые приходится 60% совокупных личных активов, но при этом всего лишь 17% взрослого населения планеты.





По прогнозам, благосостояние населения мира в ближайшие 5 лет увеличится примерно на 26% и в 2023 году достигнет 399 трлн USD.



