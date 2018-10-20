Автомобиль милиции сбил парня в Пинске

По некоторым данным, инцидент случился в ночь с 19 на 20 октября на улице Рокоссовского райцентра. Пострадавшего госпитализировали.





Молодой человек по имени Андрей, представившись пострадавшим, написал, что он упал на лобовое стекло "Жигули", получил травму головы – ему наложили четыре шва.





"Порвали пальто и наушники, разбили телефон и плеер", - добавил парень.





По словам Андрея, в момент аварии он был трезв и соблюдал все правила ПДД.



