ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как не испортить кожу осенью. Пять действенных советов от косметика

22.10.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мы уже не раз говорили: с приходом осени уход нужно менять. Почему мы каждый год даем одну и ту же рекомендацию (и не реклама ли это), а также какие именно средства стоит приобрести, читайте в нашей статье.

А чтобы ориентироваться в обилии информации вам было еще проще, редакция LADY подобрала конкретные примеры продуктов, которые можно купить в Беларуси — в бюджетном (до 30 рублей за одно средство) и премиум (до 100 рублей) сегментах.

Щадящее умывание

Очищающие гели — первое, с чем придется распрощаться на ближайшие полгода. И дело вовсе не в том, что ПАВы «убивают» нашу кожу (если изучите тему, выясните, что ПАВы есть даже в майонезе), а в том, что очищают они ее довольно агрессивно. И вкупе с холодной, ветреной погодой могут привести к сухости, шелушениям и даже воспалениям.

Лучший вариант для обладателей любого типа кожи — перейти на молочко: оно не только убирает загрязнения, но и поддерживает оптимальный уровень увлажненности. В бюджетном сегменте хорошее очищающее молочко можно найти у Lumene — HERKKÄ Cleansing Milk, в премиуме — у Clarins (Lait Démaquillant для разных типов кожи).



Правильное тонизирование

Совет № 1: не пропускайте этот этап! Тоник, вопреки расхожему мнению, не бесполезная водичка, а ключевой продукт, который восстанавливает pH кожи после контакта с водой. Если же тонизированием вы и так не пренебрегаете, тогда вот вам совет № 2: если на улице похолодало, смените тоник.

В большей степени рекомендация заменить тонизирующее средство касается обладателей комбинированной и жирной кожи, ведь именно они склонны выбирать подсушивающие кожу продукты. К сожалению, для осени и зимы такие совсем не годятся — ровно по той же причине, что и гели для умывания. Но выход есть! Матирующие тоники можно заменить на кислотные: они также будут регулировать выработку себума и бонусом отшелушивать роговой слой.

Тоники с небольшим содержанием кислот можно найти у многих производителей — как бюджетных, так и не очень. Мы рекомендуем присмотреться к Ready Steady Glow Daily AHA Tonic (содержит молочную, салициловую и азелаиновую кислоты) от REN и Sebo-Almond-Claris с 3% миндальной кислоты от Pharmaceris.



Оптимальное увлажнение

Да, чтобы удовлетворить осенне-зимние потребности кожи, крем тоже лучше сменить. А если летом вы пользовались средствами с легкой текстурой или матирующими продуктами, то этот пункт и вовсе обязателен.

Обладателям сухой и чувствительной кожи лучше присмотреться к питательным кремам — например, к легендарному Rich Compensating Cream от Avene или к бюджетному Super Power Mezo Krem c гиалуроновой кислотой от Bielenda.



Для всех остальных типов кожи подойдет вариант добавления под привычный уход увлажняющей сыворотки: мы рекомендуем Hyalu B5 от La Roche-Posay и Power 10 Formula GF Effector от ITS SKIN.



Кстати, о ночном увлажнении в холодный период тоже стоит позаботиться. Все предложенные варианты подойдут для использования как днем, так и ночью — вы сможете избежать дополнительных трат.

Уход за кожей век

Когда «уже пора» купить крем для век? Например, когда вы заметили первые морщинки (а произойти это может как в 18, так и в 35). Или же, если вы постоянно ощущаете сухость в этой зоне, что особенно характерно для осенне-зимнего периода.

Как правило, хороший уход для кожи вокруг глаз проще найти у более дорогих марок. Яркий тому пример — обласканный блогерами Creamy eye treatment with avocado от Kiehl’s, который качественно увлажняет и питает деликатную зону. Впрочем, и среди бюджетных средств можно отыскать «рабочую лошадку»: нам, в частности, понравился универсальный Eye Repair Cream от CeraVe.



Дополнительный уход

Витамин С, ретинол, кислоты — компоненты, которые как нельзя лучше подходят для использования осенью. У них разные задачи, но есть и кое-что общее: все они улучшают цвет лица и ведут борьбу с пигментными пятнами. Как понять, что именно нужно вашей коже? Мы недавно рассказывали о каждом из этих косметических ингредиентов подробно — и даже приводили примеры средств.

А еще на осень стоит запастись увлажняющими и успокаивающими масками. Первые нужны, чтобы дополнять ваш основной уход, вторые — чтобы привести кожу в порядок после столкновения с холодным ветром. Кстати, у нас есть целая подборка бюджетных сезонных масок, заглядывайте.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А чтобы ориентироваться в обилии информации вам было еще проще, редакция LADY подобрала конкретные примеры продуктов, которые можно купить в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жизнь и смерть знаменитого волка-вегетарианца из Беларуси, которого застрелили в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Полесская правда
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика