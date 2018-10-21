Как не испортить кожу осенью. Пять действенных советов от косметика

Мы уже не раз говорили: с приходом осени уход нужно менять. Почему мы каждый год даем одну и ту же рекомендацию (и не реклама ли это), а также какие именно средства стоит приобрести, читайте в нашей статье.

А чтобы ориентироваться в обилии информации вам было еще проще, редакция LADY подобрала конкретные примеры продуктов, которые можно купить в Беларуси — в бюджетном (до 30 рублей за одно средство) и премиум (до 100 рублей) сегментах.

Щадящее умывание

Очищающие гели — первое, с чем придется распрощаться на ближайшие полгода. И дело вовсе не в том, что ПАВы «убивают» нашу кожу (если изучите тему, выясните, что ПАВы есть даже в майонезе), а в том, что очищают они ее довольно агрессивно. И вкупе с холодной, ветреной погодой могут привести к сухости, шелушениям и даже воспалениям.

Лучший вариант для обладателей любого типа кожи — перейти на молочко: оно не только убирает загрязнения, но и поддерживает оптимальный уровень увлажненности. В бюджетном сегменте хорошее очищающее молочко можно найти у Lumene — HERKKÄ Cleansing Milk, в премиуме — у Clarins (Lait Démaquillant для разных типов кожи).









Правильное тонизирование

Совет № 1: не пропускайте этот этап! Тоник, вопреки расхожему мнению, не бесполезная водичка, а ключевой продукт, который восстанавливает pH кожи после контакта с водой. Если же тонизированием вы и так не пренебрегаете, тогда вот вам совет № 2: если на улице похолодало, смените тоник.

В большей степени рекомендация заменить тонизирующее средство касается обладателей комбинированной и жирной кожи, ведь именно они склонны выбирать подсушивающие кожу продукты. К сожалению, для осени и зимы такие совсем не годятся — ровно по той же причине, что и гели для умывания. Но выход есть! Матирующие тоники можно заменить на кислотные: они также будут регулировать выработку себума и бонусом отшелушивать роговой слой.

Тоники с небольшим содержанием кислот можно найти у многих производителей — как бюджетных, так и не очень. Мы рекомендуем присмотреться к Ready Steady Glow Daily AHA Tonic (содержит молочную, салициловую и азелаиновую кислоты) от REN и Sebo-Almond-Claris с 3% миндальной кислоты от Pharmaceris.









Оптимальное увлажнение

Да, чтобы удовлетворить осенне-зимние потребности кожи, крем тоже лучше сменить. А если летом вы пользовались средствами с легкой текстурой или матирующими продуктами, то этот пункт и вовсе обязателен.

Обладателям сухой и чувствительной кожи лучше присмотреться к питательным кремам — например, к легендарному Rich Compensating Cream от Avene или к бюджетному Super Power Mezo Krem c гиалуроновой кислотой от Bielenda.









Для всех остальных типов кожи подойдет вариант добавления под привычный уход увлажняющей сыворотки: мы рекомендуем Hyalu B5 от La Roche-Posay и Power 10 Formula GF Effector от ITS SKIN.









Кстати, о ночном увлажнении в холодный период тоже стоит позаботиться. Все предложенные варианты подойдут для использования как днем, так и ночью — вы сможете избежать дополнительных трат.

Уход за кожей век

Когда «уже пора» купить крем для век? Например, когда вы заметили первые морщинки (а произойти это может как в 18, так и в 35). Или же, если вы постоянно ощущаете сухость в этой зоне, что особенно характерно для осенне-зимнего периода.

Как правило, хороший уход для кожи вокруг глаз проще найти у более дорогих марок. Яркий тому пример — обласканный блогерами Creamy eye treatment with avocado от Kiehl’s, который качественно увлажняет и питает деликатную зону. Впрочем, и среди бюджетных средств можно отыскать «рабочую лошадку»: нам, в частности, понравился универсальный Eye Repair Cream от CeraVe.









Дополнительный уход

Витамин С, ретинол, кислоты — компоненты, которые как нельзя лучше подходят для использования осенью. У них разные задачи, но есть и кое-что общее: все они улучшают цвет лица и ведут борьбу с пигментными пятнами. Как понять, что именно нужно вашей коже? Мы недавно рассказывали о каждом из этих косметических ингредиентов подробно — и даже приводили примеры средств.

А еще на осень стоит запастись увлажняющими и успокаивающими масками. Первые нужны, чтобы дополнять ваш основной уход, вторые — чтобы привести кожу в порядок после столкновения с холодным ветром. Кстати, у нас есть целая подборка бюджетных сезонных масок , заглядывайте.