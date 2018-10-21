Беларусь выедает себя изнутри. Стали известны космические суммы господдержки

Государство спустило на денежную поддержку предприятий эквивалент всех расходов бюджета на медицину или образование. Эффект от этих мер неизвестен.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59937.php

Читать полностью в источнике с фото:





Специфика бюджетного процесса в Беларуси такова, что подробности о величине и направлениях господдержки страна узнает спустя долгие месяцы после завершения отчетного года. Конечно, Минфин публикует какую-то оперативную информацию, но она фрагментирована и тоже приходит с 3-месячным опозданием.

Более того, Минфин отнюдь не собирается идти по пути полной информационной открытости. У руководства финансового ведомства есть планы по прекращению публикации данных по ведомственной классификации расходов бюджета. Если это произойдет, то белорусы больше не смогут узнать, какими бюджетными средствами распоряжается тот или иной госорган или организация.

Тем ценнее те отрывочные сведения, которые обнародуются раз в год осенью. В 2017 году расходы консолидированного бюджета Беларуси на здравоохранение составили 4,3 млрд BYN, на образование — 4,9 млрд BYN. Для такой небогатой страны, как наша, это довольно много.

Однако в тот же год на господдержку и прочие преференции 2,2 тыс. плательщиков из бюджета ушло 4,6 млрд BYN. По сравнению с 2016 годом сумма бюджетной господдержки и преференций выросла на 1 млрд BYN. Не будь господдержки, в прошлом году белорусы могли бы получить в 2 раза больше медицинских или образовательных услуг.

Господдержка оказывалась предприятиям в самых различных формах. Например, на перевод проблемных долгов организаций и их реструктуризацию через эмиссию облигаций облисполкомов в 2017 году было затрачено более 1 млрд BYN.

В итоге местные власти отчасти разгрузили предприятия, но сами нарушили Бюджетный кодекс. Практика конвертации «мусорного» долга госсектора в облигации исполкомов продолжилась в 2018 году.

Еще 943 млн BYN сгорело в печи отсрочек и рассрочек по бюджетным ссудам и исполненным госгарантиям. Некоторые предприятия получили индивидуальное освобождение от уплаты налогов и сборов на общую сумму 494 млн BYN. Банкам из бюджета компенсировали потери от выдачи льготных кредитов на 471 млн BYN.

Также бюджет погашал и обслуживал за предприятия кредиты и займы (317 млн BYN) и выдавал новые ссуды и займы (287 млн BYN). Минфин вынужденно исполнил гарантии по внутренним займам на 481 млн BYN, возместил часть процентов за пользование кредитами на 104 млн BYN и освободил нерадивых плательщиков от штрафных санкций на 192 млн BYN.

В 2017 году мощно повезло цементникам. Цементные заводы получили лишь по одному из распоряжений президента около 279 млн BYN. Тексты распоряжений главы государства не публикуются в открытом доступе и по сути являются документами для служебного пользования чиновников.

К концу 2017 года общая задолженность предприятий по кредитам, ссудам и займам из республиканского бюджета достигла 2,3 млрд BYN. Часть этого долга ранее была отсрочена или рассрочена государством.

В общем, только за прошлый год белорусы недополучили от государства огромные суммы, пущенные на поддержку предприятий. О возможном экономическом эффекте от господдержки в финансовом докладе за 2017 год не сообщается.