Лукашенко поручил к 7 ноября завершить уборочную

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Александр Лукашенко потребовал до 7 ноября завершить все осенние сельхозработы, сообщил вице-премьер Михаил Русый.

"До 7 ноября - свекла, кукуруза на зерно и кукуруза на силос", - охарактеризовал фронт работ вице-премьер, передает БЕЛТА .

По его словам ,на совещании было отмечено, что в целом сроки выдерживаются, и есть высокая степень уверенности, что работы завершат в срок. Однако Александр Лукашенко акцентировал внимание на качестве этих работ, недопустимости потерь и задаче по обеспечению сохранности урожая.

"Сегодня эта задача была очень жестко поставлена и мне, и министру, и каждому губернатору", - сказал Русый.