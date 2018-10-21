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Лукашенко поручил к 7 ноября завершить уборочную

22.10.2018 16:29 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поручил к 7 ноября завершить уборочную

фото: sputnik.by

Александр Лукашенко потребовал до 7 ноября завершить все осенние сельхозработы, сообщил вице-премьер Михаил Русый.

"До 7 ноября - свекла, кукуруза на зерно и кукуруза на силос", - охарактеризовал фронт работ вице-премьер, передает БЕЛТА.

По его словам ,на совещании было отмечено, что  в целом сроки выдерживаются, и есть высокая степень уверенности, что работы завершат в срок. Однако Александр Лукашенко акцентировал внимание на качестве этих работ, недопустимости потерь и задаче по обеспечению сохранности урожая.

"Сегодня эта задача была очень жестко поставлена и мне, и министру, и каждому губернатору", - сказал Русый.

 
 
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Александр Лукашенко потребовал до 7 ноября завершить все осенние сельхозработы, сообщил вице-премьер Михаил Русый.
 
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