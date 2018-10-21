"Ползучая оккупация Беларуси: Путин начал душить Лукашенко в объятиях

пишет depo.ua. В интервью телеканалу "Беларусь 1", извините за тавтологию. А комментируя создание военной базы США в Польше, Бабич констатировал, что "у нас с белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание, у нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для удара в ответ". "Нападение на Беларусь, любое, будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими последствиями", - такое решительное заявление сделал российский посол в Беларуси Михаил Бабич,depo.ua. В интервью телеканалу "Беларусь 1", извините за тавтологию. А комментируя создание военной базы США в Польше, Бабич констатировал, что "у нас с белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание, у нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для удара в ответ".





На этом фоне интересно выглядит тот факт, что за двое суток до заявления Бабича помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что белорусский суверенитет является "самым надежным бастионом против российского неоимпериализма".





Эта уверенная и воинственная риторика представителей двух ядерных держав как-то удивительно контрастирует с мнением бессменного президента Беларуси Александра Лукашенко, который не далее как две недели назад заявлял, что "кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. Но и на Россию мы не можем на 100% положиться". Не говоря уже о его же летних заявлениях, в которых он не исключал возможность того, что в случае неудачи его политики Беларусь попадет в состав "какого-либо другого государства".





Из-за чего же переживает президент, которому в течение трех суток гарантировали безопасность два государства с крупнейшим на планете ядерным потенциалом?





Похоже, основной причиной его беспокойства как раз и является готовность России защищать Беларусь как свою собственную территорию. Особенно в условиях, когда на Беларусь никто и не думает нападать. При том поводом для укрепления российского военного присутствия как раз и выступает строительство (пока что вполне виртуально-декларативное) военной базы США в Польше.





В ответ на что, как рассказывают кремлевские инсайдеры, Владимир Путин настоятельно рекомендует своему белорусскому коллеге сначала создать "общую" базу ПВО, оснащенную современными российскими ракетными комплексами. А в случае, если строительство Форта Трампа" все же начнется, Россия хочет построить в Беларуси и собственную военную базу. При том речь не идет о какой-то достаточно "символической" структуре — вроде "бобруйской авиабазы", от которой Лукашенко удачно отбивался на протяжении десятка лет — и таки отбился. Речь идет, скорее всего, о полноценном наземном присутствии.





На фоне настойчивых слухов о том, что Кремль "устал" от Лукашенко, и на следующих выборах его может ожидать неприятный сюрприз, российское военное присутствие в республике — это последняя вещь, которой бы хотелось действующему президенту Беларуси. Который, тем не менее, не может прямо и жестко отказать России, находясь от нее в прямой экономической зависимости. Которую, собственно, российский посол Бабич пытается всеми доступными средствами усилить, называя дальнейшую интеграцию российской и белорусской экономики своей первоочередной задачей.









Таким образом, белорусский президент Александр Лукашенко попал в своеобразную ловушку. Он не может откровенно признать, что концентрация войск США не является какой-либо опасностью для Беларуси, а реальная опасность агрессии происходит скорее от Москвы, чем из Вашингтона. Поскольку в случае такого признания у граждан этой республики возникнет резонный вопрос — почему до сих пор Минск был сателлитом опасной Москвы, и дистанцировался от Вашингтона, который мог бы быть каким-никаким гарантом белорусской независимости?





И единственный резонный ответ, который можно дать на этот вопрос, заключается в том, что только Москва по очевидным причинам готова сотрудничать с "бессменными президентами". Для сотрудничества с ЕС и США необходимо хотя бы какое-то подобие демократии и либерального режима правления. Но такого ответа на невысказанные вопросы граждан Беларуси Лукашенко, конечно, не даст. Впрочем, и российского военного присутствия он постарается избежать. Поэтому белорусскому президенту придется совершить много непростых дипломатических маневров, чтобы "выйти сухим из воды". И от успешности этих маневров немало зависит и сохранение Беларусью полного государственного суверенитета над собственной территорией. Который, в случае появления в Беларуси российской базы, будет безвозвратно потерян. Украинцы, имея опыт такого "военного сотрудничества" с Кремлем, могут это подтвердить.







