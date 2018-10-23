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Скоростной трамвай в перспективе пустят в «Великий камень»

23.10.2018 21:56 — Разное | Партизан  
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При строительстве новой трассы в аэропорт заложат путь для скоростного трамвая.

В Национальный аэропорт Минск планируется проложить новую автомагистраль, которая станет продолжением улицы Ваупшасова и пройдет через китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». При строительстве дороги могут быть заложены пути для скоростного трамвая. Об этом рассказал на пресс-конференции 23 октября министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, отвечая на вопрос корреспондента МЛЫН.BY.

В Национальный аэропорт из Минска сегодня можно добраться по трассе М-2, протяженность которой около 40 км. Новая магистраль будет почти вдвое короче.

— Но пока строительство этого объекта не началось. Не приступили еще даже и к разработке проектной документации, — отметил министр.

Сейчас рассматривается вопрос о включении новой магистрали в программу «Дороги Беларуси», обсуждается ее конструкция, а также — кто станет заказчиком строительства.

— Минтранс выступает с предложением, чтобы эта трасса была не только автомобильной — при ее строительстве должен быть заложен путь для скоростного трамвая, возможно, на междупутье или разделительной полосе. О каких-либо сроках начала строительных работ говорить пока рано, — отметил Анатолий Сивак.




 
Теги: Минск
 
 
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При строительстве новой трассы в аэропорт заложат путь для скоростного трамвая.
 
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