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На улице Крайней в Барановичах сбили пешехода

24.10.2018 07:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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«За нарушение ПДД привлекался 28 раз». Стали известны подробности ДТП на улице Крайней.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60003.php

На улице Крайней в Барановичах сбили пешехода

На улице Крайней в Барановичах сбили мужчину. Фото: Александр КОРОБ

Авария произошла 23 октября, в 6.25.

 
 
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«За нарушение ПДД привлекался 28 раз». Стали известны подробности ДТП на улице Крайней. На улице Крайней в Барановичах сбили мужчину. Фото: Александр КОРОБ ...
 
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