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На улице Крайней в Барановичах сбили пешехода
24.10.2018 07:26 — Разное | Виртуальный Брест
«За нарушение
На улице Крайней в Барановичах сбили мужчину. Фото: Александр КОРОБ
Авария произошла 23 октября, в 6.25.
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