В Дрогичине голый мужчина ехал по улице на велосипеде

"Что там ваш брестский мужик на каблуках , у нас тут еще покруче творится", - сообщают жители Дрогичина, пребывающие в шоке от увиденного, информирует Первый регион .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60130.php

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Абсолютно голый мужчина ехал на велосипеде по улице Брестской в Дрогичине, в районе «Санты».

Мужчину успела снять на видео местная жительница:

Это он так отметил день автомобилиста, что остался без машины и без трусов и пришлось ехать на велосипеде? Или это какой-то брестский вирус с переодеваниями-раздеваниями мужиков?

Будем надеяться, что у мужчины все в порядке и он доехал до места назначения, ничего себе не отморозив. Октябрь все-таки на улице.