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Кто и как отмывает краденые русские деньги в Балтии

04.11.2018 22:23 — Разное | Партизан  
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Первый выпуск "Разноцветных новостей стран Балтии" с Артемием Троицким.

Кто и как отмывает краденые русские деньги в Балтии
Гость передачи - политолог, экс-депутат парламента Эстонии и советник правящей Партии Реформ Аарне Веедла. Участники программы обсуждают дело Danske Bank, отмывание денег из России в балтийских странах и убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова.

 
Теги: Новости
 
 
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Первый выпуск "Разноцветных новостей стран Балтии" с Артемием Троицким.
 
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