|
Кто и как отмывает краденые русские деньги в Балтии
Первый выпуск "Разноцветных новостей стран Балтии" с Артемием Троицким.
Гость передачи - политолог, экс-депутат парламента Эстонии и советник правящей Партии Реформ Аарне Веедла. Участники программы обсуждают дело Danske Bank, отмывание денег из России в балтийских странах и убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый выпуск "Разноцветных новостей стран Балтии" с Артемием Троицким.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)