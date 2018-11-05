Добрые традиции на радость людям

Традиция ноябрьских подарков людям и организациям, учреждениям прижилась в нашем районе. Сколько чудесных мгновений в такие ноябрьские дни случилось на Ивьевщине в прошлые годы! Это были новые амбулатории, отремонтированные ФАПы, школы, больницы и т.д. Социальная сфера почувствовала эти праздничные подарки.
В этом году их дарить, как никогда, приятно и легко. Потому что фактически с самого начала года город и частично район напоминает одну большую строительную и ремонтную площадку, на которой ивьевчане постоянно видят не только рабочих-ремонтников, но и руководство района, руководителей служб и ведомств. Такие нелегкие, но еще больше приятные и радостные хлопоты связаны с проведением в этом году в Ивье областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2018". И все то, что сделано, станет настоящим, неоценимым подарком городу и его людям.
Один за другим открываются отремонтированные, отреставрированные и построенные объекты. В поле зрения ремонтников и строителей их было 120. Уже освоено 10 миллионов белорусских рублей из всех источников финансирования. Работы продолжаются, идут к завершению.
"До чего же хорошо в садике живется, до чего же весело песенка поется!"
5 ноября необычно оживленно было на территории яслей-сада №2 г. Ивье, который торжественно открывался после капитального ремонта. Даже не заходя вовнутрь, было ясно, что здесь все делали, все продумывали люди, не- равнодушные к детям, к их маленькой, но яркой жизни. Потому здание в сером ноябрьском дне казалось островком позитива и лета, настолько ярки и красивы были краски фасада.
По территории расхаживали огромные настоящие Маша и Медвель - любимые мультяшные герои детей. А сами жильцы садика льнули носами к стеклам окон, тем самым привлекая внимание и местных, и столичных фоторепортеров. Кстати, их было много в этот день в нашем районом центре.
На открытии садика присутствовали почетные гости: председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, председатель Нацбанка Республики Беларусь Павел Владимирович Каллаур, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Александр Генрихович Сонгин, заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль.
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В своем выступлении руководитель района отметил, что главная цель, которую они преследовали, капитально ремонтируя этот важный социальный объект, - создание комфортных условий для пребывания, воспитания здесь малышей и условий для полноценной работы педагогического коллектива.
Судя по всему, эта цель достигнута. Александр Иванович поздравил детей и взрослых и от имени райисполкома подарил им сертификат для приобретения игрушек и других, необходимых для воспитания и обучения детей, вещей.
А. Булак отметил, что здесь будут продолжены работы по благоустройству территории, игровых площадок и т.д.
Председатель Национального банка Республики Беларусь Павел Владимирович Каллаур подчеркнул, что очень рад разделить с детьми, родителями и педколлективом этот яркий праздник, еще раз увидеть добрые дела государства, подарки, которые так приятно дарить и еще более приятнее - получать.
Высокий государственный чиновник отметил, что он приятно поражен тем изменениям, которые произошли в городе, его внешнем облике. Он изменился до неузнаваемости, похорошел, помолодел. И ивьевчане этого достойны. Потому что он знает и район, и его людей.
П. Каллаур от себя лично подарил детсаду картину, куклы ручной работы из собственной коллекции и сборник мультфильмов, которые призваны помочь детям, впервые столкнувшимся с социальным институтом, понять, что такое деньги, как их надо беречь. приумножать и т.д.
Заведующая детским садом Татьяна Евгеньевна Ярмош сердечно благодарила районные власти, председателя райисполкома А. Булака, его заместителя, курирующего социальную сферу, Л. Носуль и начальника отдела образования райисполкома Е. Хомко за моральную и материальную поддержку, за то, что все вместе они помогали возрождаться старому садику.
Гости и родители прошлись по садику, увидели его чудесный интерьер, убютные в радостных тонах группы, комнаты для игр…
В одном из коридоров самая настоящая тренировочная улица для изучения правил дорожного движения. А вот в актовом зале всех ждал настоящий концерт, где были и пляски, и песни, и "настоящие" бравые балалаечники, и хоровод с Машей и Медведем… Правда, один из малышей спустя несколько минут после ухода Маши настоятельно вопрошал: "Мама, это ты была Машей?". И это еще раз показало, что здесь, в этом дошкольном детском учреждении родители - первые помощники педагогического коллектива.
Потому и радуются нынче все вместе. И все вместе благодарят государство за заботу.
Как сказал Павел Владимирович Каллаур, если есть возможность сделать доброе дело, то почему же не использовать ее?! Так и получилось.
В. ГУЛИДОВА.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.