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На связи с лоевчанами представитель КГК
07.11.2018 — Разное | Лоевский край
Горячую линию с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов.
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Горячую линию с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля...
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