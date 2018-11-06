Горячую линию с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов.

Соблюдение заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам и качеству строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обоснованности стоимости такого строительства, а также порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам — это сегодня один из главных вопросов, которые находятся в центре внимания нашего собеседника.

Горячая линия состоится 9 ноября с 10-00 до 11-30 по телефону в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-91.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На связи с лоевчанами представитель КГК Горячую линию с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля...