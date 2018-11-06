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Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»
Новости Беларуси. Очередной футбольный гранд в Борисове. БАТЭ готовится принять лондонский «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча вызывает большой ажиотаж. За сутки до начало матча были проданы все билеты.
Две недели назад
Немецкая «Бавария», испанская «Барселона», итальянский «Ювентус» и вот теперь английский «Челси». Практически ежегодно футбольный клуб БАТЭ привозит в Беларусь лучшие команды мира. «Синие» уже выигрывали и Лигу чемпионов, и Лигу Европы. Тем не менее, Алексей Бага громких титулов соперников не боится и подходит к матчу философски.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
7 ноября у БАТЭ состоялась контрольная тренировка. С составом у борисовчан особых проблем нет. Травмированных не прибавилось. После простуды восстановился Мирко Иванич.
Вчера в еврокубках прогремела сенсация: «Црвена Звезда» обыграла английский топ-клуб «Ливерпуль». Это в очередной раз доказывает, что в футболе всегда есть место чуду.
Алексей Бага:
Стало известно, что в составе «Челси» прилетел Эден Азар – один из самых сильных футболистов современности. Но не самый сильный, так ведь?
Александр Глеб, полузащитник ФК БАТЭ:
Сейчас БАТЭ в группе занимает последнее место. У команды три очка. 8 ноября борисовчане будут пытаться отыграться. Тем более, что в белорусскую сказку с баварским акцентом 2012 года верят многие.
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Новости Беларуси. Очередной футбольный гранд в Борисове. БАТЭ готовится принять лондонский «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча вызывает большой...
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