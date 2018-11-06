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Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

07.11.2018 21:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Очередной футбольный гранд в Борисове. БАТЭ готовится принять лондонский «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча вызывает большой ажиотаж. За сутки до начало матча были проданы все билеты.

Две недели назад борисовчане уступили – 1:3. Команде Алексея Баги будет крайне сложно противостоять «синим». Но, как отметил сам наставник, непобедимых команд сегодня нет.

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

Немецкая «Бавария», испанская «Барселона», итальянский «Ювентус» и вот теперь английский «Челси». Практически ежегодно футбольный клуб БАТЭ привозит в Беларусь лучшие команды мира. «Синие» уже выигрывали и Лигу чемпионов, и Лигу Европы. Тем не менее, Алексей Бага громких титулов соперников не боится и подходит к матчу философски.

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Я скажу так: ситуация в группе такова, что любой набор очков будет шагом вперед и еще одним шагом к выходу в плей-офф.

7 ноября у БАТЭ состоялась контрольная тренировка. С составом у борисовчан особых проблем нет. Травмированных не прибавилось. После простуды восстановился Мирко Иванич.

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

Вчера в еврокубках прогремела сенсация: «Црвена Звезда» обыграла английский топ-клуб «Ливерпуль». Это в очередной раз доказывает, что в футболе всегда есть место чуду.

Алексей Бага:
«Црвена» здорово сыграла на самом деле: агрессивно, плотно, плюс забила вовремя. Нельзя не отметить тот факт, что в ряде моментов повезло. В играх с такими соперниками без везения, как бы это не звучало, нечего делать.

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов

Стало известно, что в составе «Челси» прилетел Эден Азар – один из самых сильных футболистов современности. Но не самый сильный, так ведь?

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

Александр Глеб, полузащитник ФК БАТЭ:
Нет, конечно. На мой взгляд, Месси в любом случае.

Сейчас БАТЭ в группе занимает последнее место. У команды три очка. 8 ноября борисовчане будут пытаться отыграться. Тем более, что в белорусскую сказку с баварским акцентом 2012 года верят многие.

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»

Бага перед матчем БАТЭ с «Челси»: «Любой набор очков будет шагом вперед»
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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Очередной футбольный гранд в Борисове. БАТЭ готовится принять лондонский «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча вызывает большой...
 
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