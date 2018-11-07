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В Беларуси хотят отменить комиссионный сбор на онлайн-билеты на поезда. На сколько упадут цены?

08.11.2018 16:25 — Разное | Tut.by  
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МАРТ предлагает исключить из перечня регулируемых услуг заказ и оформление билетов на поезда через Интернет по банковским платежным карточкам. Ведомство разместило на своем сайте для общественного обсуждения проект постановления Совмина с предлагаемыми изменениями. Если предлагаемые изменения будут приняты, в БелЖД намерены отметить комиссионный сбор при онлайн-покупке билетов на поезда.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В МАРТ поясняют, что изменения предлагают ввести «для стимулирования электронных продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров».

— Положения проекта не окажут негативного влияния на население, доходы всех его слоев, занятость; рост цен (тарифов) и (или) инфляционные ожидания; формирование добавленной стоимости в транспортной отрасли и (или) в стране; бизнес-среду и инвестиционный климат, позволят обеспечить более эффективное регулирование отношений между терминалами и автомобильными перевозчиками путем установления равных подходов к ценообразованию на оказываемые услуги, — прогнозируют в ведомстве.

В БелЖД рассказали FINANCE.TUT.BY, как может измениться стоимость онлайн-билетов, если будут приняты изменения.

— В настоящее время тариф за оформление проездных документов на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий составляет 0,11 рубля, за заказ и оформление проездного документа через глобальную сеть Интернет на проезд в этих же поездах — 0,24 рубля, — отмечают в БелЖД.

Специалисты приводят пример. Сейчас билет на поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 708 Минск-Гомель при оформлении в кассе обойдется в 13,97 рубля, а при покупке в сети — 14,10 рубля.

— При отмене тарифа за заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет общая стоимость проезда в указанном поезде при оформлении в кассе останется прежняя (13,97 руб.), а через Интернет уменьшится и составит 13,86 рубля, — говорят в БелЖД.

​Замечания и предложения по проекту постановления Совмина можно направлять до 19 ноября 2018 года на электронный адрес i. timohova@mart.gov.by.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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МАРТ предлагает исключить из перечня регулируемых услуг заказ и оформление билетов на поезда через Интернет по банковским платежным карточкам.
 
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