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Терпение у россиян заканчивается, люди готовы выйти на протест
Россияне стали чаще протестовать. К такому выводу пришли сотрудники Центра экономических и политических реформ. По сравнению с прошлым годом граждане России почти в три раза чаще участвовали в акциях протеста.
По мнению экспертов, рост недовольства связан с пенсионной реформой и повышением цен. Меньше всего протестов зафиксированно в Чечне и Туве. В лидерах Ростовская область и Краснодарский край. А первое место занимает Петербург. Что может заставить жителей Северной столицы России выйти на площадь, выясняли корреспонденты
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Россияне стали чаще протестовать.
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