Терпение у россиян заканчивается, люди готовы выйти на протест

По мнению экспертов, рост недовольства связан с пенсионной реформой и повышением цен. Меньше всего протестов зафиксированно в Чечне и Туве. В лидерах Ростовская область и Краснодарский край. А первое место занимает Петербург. Что может заставить жителей Северной столицы России выйти на площадь, выясняли корреспонденты