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Назначение

09.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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НазначениеНа должность начальника отдела образования, спорта и туризма Лоевского районного исполнительного комитета
НАЗНАЧЕН
РОМАНОВ Сергей Яковлевич,

1989 года рождения, гражданин Республики Беларусь, уроженец г. Гомеля.
Образование высшее, в 2011 году окончил учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» по специальности «экономика и управление в предпринимательской деятельности», присвоена квалификация экономиста-менеджера. В 2012 году окончил учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» по специальности «начальное образование», присвоена квалификация «преподаватель».
Трудовую деятельность начал в 2008 году учителем биологии государственного учреждения образования «Чемерисский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная школа».
С 2011 по 2012 год работал методистом учебно-методического кабинета отдела образования Лоевского райисполкома.
С 2012 по 2013 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь.
С 2013 по 2017 годы работал в отделе образования, спорта и туризма Лоевского райисполкома на должностях: методиста учебно-методического кабинета, главного специалиста, заместителя начальника.
С 2017 по 2018 год — директор государственного учреждения «Лоевский районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай».
6 ноября 2018 года назначен на должность начальника отдела образования, спорта и туризма Лоевского районного исполнительного комитета.
Холост.

 
Теги: Гомель
 
 
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На должность начальника отдела образования, спорта и туризма Лоевского районного исполнительного комитета НАЗНАЧЕН РОМАНОВ Сергей Яковлевич, 1989 года рождения,...
 
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