Назначение

На должность начальника отдела образования, спорта и туризма Лоевского районного исполнительного комитета

НАЗНАЧЕН

РОМАНОВ Сергей Яковлевич,

1989 года рождения, гражданин Республики Беларусь, уроженец г. Гомеля.

Образование высшее, в 2011 году окончил учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» по специальности «экономика и управление в предпринимательской деятельности», присвоена квалификация экономиста-менеджера. В 2012 году окончил учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» по специальности «начальное образование», присвоена квалификация «преподаватель».

Трудовую деятельность начал в 2008 году учителем биологии государственного учреждения образования «Чемерисский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная школа».

С 2011 по 2012 год работал методистом учебно-методического кабинета отдела образования Лоевского райисполкома.

С 2012 по 2013 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

С 2013 по 2017 годы работал в отделе образования, спорта и туризма Лоевского райисполкома на должностях: методиста учебно-методического кабинета, главного специалиста, заместителя начальника.

С 2017 по 2018 год — директор государственного учреждения «Лоевский районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай».

6 ноября 2018 года назначен на должность начальника отдела образования, спорта и туризма Лоевского районного исполнительного комитета.

Холост.