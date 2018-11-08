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Назначение
09.11.2018 — Разное | Лоевский край
На должность начальника отдела образования, спорта и туризма Лоевского районного исполнительного комитета
1989 года рождения, гражданин Республики Беларусь, уроженец г. Гомеля.
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На должность начальника отдела образования, спорта и туризма Лоевского районного исполнительного комитета НАЗНАЧЕН РОМАНОВ Сергей Яковлевич, 1989 года рождения,...
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