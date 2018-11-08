Воспитанники волковысской школы волейбола достойно выступили на спартакиаде страны среди ДЮСШ





Соревнования по волейболу в программе спартакиады детско-юношеских спортивных школ страны проходили 1-6 ноября в спортивном зале гродненского Ледового дворца. На площадку выходили команды юношей 2004-2005 годов рождения, которые стали чемпионами в своих регионах.

В очередной раз высокий уровень мастерства показали воспитанники Гродненской СДЮШОР им. Александра Сапеги. За шесть дней волейболисты принеманского края не проиграли ни одной партии и не оставили ни малейшего шанса соперникам.





В составе гродненцев. выступал воспитанник волковысской СДЮШОР-2 Ярослав Демидок, причем на одной из сложных позиций «либеро».





В эти же сроки проходили игры среди девушек этого возраста в г. Могилеве, где к Гродненская область стала бронзовым призером. В составе сборной играла учащиеся РГУОРа воспитанница волковысской СДЮШОР-2: Елизавета Вершинина.

Поздравляем юных волейболистов и их первого тренера Сергея Березовского!

Фото Облспорткомитет