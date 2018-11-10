Почему мы не хотим вести учет финансов? 7 причин и 9 решений

Фиксировать доходы и расходы — один из самых распространённых советов о том, как прийти к согласию с собственными финансами. Однако людей, которые могут похвастаться, что ежедневно хотя бы минут 20 уделяют этому делу, не так уж много. Директор по маркетинговым коммуникациям приложения для учета личных финансов Дзен-мани Надежда Лимонникова разбирается, почему мы проваливаем эту миссию и что с этим можно сделать.

Найти себе оправдания и придумать причины очень просто. Разберемся, в чем дело и как переубедить самого себя.

Вести учет бесполезно. Это пустая трата времени

Какое бы дело мы ни начали, результат хочется получить как максимум завтра. То есть для нас ведение учета — это очередная волшебная пилюля, которая без особых усилий с нашей стороны должна превратить жизнь в сказку.

Когда этого не происходит, мы делаем вывод: «Я записываю доходы и расходы уже месяц, но денег больше не становится. Значит, вести учет бесполезно. Буду жить так же, как и раньше«.

Действительно, если просто записывать доходы и расходы, изменения сначала произойдут не в кошельке, а в сознании: до этого вы жили в ситуации, когда точно не знали, сколько у вас есть денег. Когда вы начинаете фиксировать поступления и траты, перед вами появляется конкретная цифра.

А вот уже увидев её, вы при желании скорректируете своё поведение и поймёте, стоит ли беспокоиться о том, что до следующей зарплаты не хватит денег.

Решение № 1. Измените свое представление об учете финансов

Если вы рассчитывали с помощью учета финансов чудесным образом увеличить свой доход, попробуйте скорректировать собственные ожидания. Учет нужен, чтобы не беспокоиться о том, как дожить до следующей зарплаты или накопить на некоторую цель. В вашей жизни и без того полно стресса и переживаний — пусть хотя бы деньги перестанут вызывать беспокойство.

Ведение учета — однообразное и скучное занятие

Все верно! Если вы каждый вечер тратите час на то, чтобы разобрать все чеки, посмотреть все СМС-сообщения и раскидать все суммы на множество категорий, то ваш учёт будет однообразным, скучным, рутинным. Вы будете в мельчайших подробностях знать, сколько денег в месяц вы тратите на хлеб и соль, но эти цифры вам ничего не дадут.

Решение № 2. Исключите лишние подробности

Слишком подробная детализация не нужна. Сделайте крупные категории: питание, коммуналка, кредит, одежда, транспортные расходы, развлечения. Если захотите детально проанализировать каждую из этих категорий, добавите подкатегории.

Решение № 3. Автоматизируйте процесс

Вместо того чтобы записывать расходы в тетрадку, можно завести таблицу в Excel или другой аналогичной программе, которая позволит автоматически считать сводные показатели. Ее, в свою очередь, можно заменить мобильным приложением, которое будет синхронизироваться с банком — тогда вам не придется тратить время на распределение расходов по карте по категориям, и останется учесть только расходы наличными.

Боюсь превратиться в скрягу, считающего каждую копейку

Это особенность российского менталитета и воспитания, которое подменяет контроль нравственными категориями и установками. От них сложно избавиться.

С самого детства нам внушают:

деньги — зло и не заслуживают внимания;

когда они есть, надо их потратить, чтобы не жгли карман;

нельзя быть расчетливым и меркантильным, считать каждую копейку.

Над этими утверждениями стоит хорошо подумать. Зачастую счастье очень щедрого человека заканчивается вместе с деньгами. Так стоит ли подчинять себя убеждениям, которые приводят к печальным последствиям?

Решение № 4. Разберитесь в своих представлениях о деньгах

Деньги — инструмент. От нас зависит, как мы будем его использовать и как к нему относиться.

Вы же не ругаете нож за то, что он плохо режет, а просто берете и точите его. То же самое с деньгами. Чтобы они приносили пользу вам (и окружающим тоже), ими нужно грамотно распоряжаться. А без учета ничего не получится.

Результаты ведения учета напрягли

К середине месяца оказалось, что деньги закончились, а до зарплаты еще далеко? Или, наоборот, в конце месяца у вас оставалась неплохая сумма, а вы по привычке (или на радостях) взяли да спустили ее за один поход в магазин?

Действительно, напрягает. На самом деле для многих такие ситуации привычные: вы и без учета наверняка знали, что вам вечно не хватает денег до следующей зарплаты или вы стремительно от них избавляетесь, когда они есть. Просто учет акцентировал внимание на вашем поведении.

Решение № 5. Пора менять привычки

Если хочется перемен, то пришла пора корректировать привычки.

Не хватает денег до зарплаты? Проанализируйте свои расходы и поймите, от каких вы можете безболезненно отказаться. Продолжаете заниматься бессмысленным шопингом? Поставьте финансовые цели и в начале месяца распределите свободные деньги на них.

Мешают лень и стресс

Лень и стресс чаще всего вызваны усталостью. Если вы смертельно устали, то не только учетом расходов, но и многими другими вещами лучше не заниматься. Сначала нужно отдохнуть.

Лень и стресс, как правило, проявляются в отсутствии возможности выделить время на учёт финансов. Кажется, что на это нужно много времени и сил. Хотя это не так.

Решение № 6. Позвольте себе расслабиться

С усталостью, которая является одной из основных причин стресса, лучше не шутить. Обычно она возникает, если мы с головой погружаемся в проблемы и думаем, что не имеем права расслабиться, пока их не решим.

На самом деле в напряженном состоянии невозможно решить ни одной проблемы. Поэтому позвольте себе расслабиться. Отдохните, а уже потом займитесь делами, в том числе и финансовым учетом.

Решение № 7. Установите время, которое вы будете уделять учету финансов

Даже в самом загруженном дне можно найти 10-20 минут. Воспользуйтесь опытом других людей: некоторые уделяют внимание своим деньгам, когда едут на работу в метро или автобусе; другие начинают день с чашечки кофе и занесения расходов и доходов в личную статистику; третьи выделяют время вечером, потому что ведут семейный бюджет, и им нужно обсудить финансовые дела со второй половиной.

Денег хватает на все. Зачем их учитывать?

Казалось бы, ситуация идеальная. Привыкаешь к комфорту и забываешь, что мир меняется. Сегодня есть отличная работа, а завтра твои навыки оказываются никому не нужными.

А еще денег может хватать, пока ваши запросы или запросы вашей семьи невысоки. Но вот происходит экстраординарное событие и оказывается, что денег катастрофически не хватает.

Вести учет своих средств нужно всегда. Когда их хватает, лучше подумать о будущем — о времени, когда что-то может внезапно измениться. К тому же, когда денег хватает, это совсем не значит, что их достаточно. Ведь деньги надо не только тратить, но и копить. А без ведения учета, без постановки финансовых целей сберегать проблематично.

Решение № 8. Используйте комфортную ситуацию по максимуму

Именно сейчас, когда вам не о чем беспокоиться, настало время развить в себе навыки ведения учета личных финансов. Начните с малого: разберитесь, как вы тратите деньги, на что они уходят, сколько денег ежемесячно вы можете отложить или инвестировать.