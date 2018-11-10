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Путин спокойно относится к учениям НАТО близ российских границ

11.11.2018 16:55 — Разное | Интерфакс  
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва спокойно относится к учениям, проводимым НАТО у ее границ, хотя сама так не поступает.

В интервью телеканалу RT France он выразил надежду, что диалог с альянсом будет восстановлен.

"Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, стараемся не проводить полномасштабные учения вблизи границ со странами НАТО. Последнее крупное учение у нас было на востоке за тысячи километров от границ стран НАТО", - подчеркнул президент.

"Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован и здесь сыграет свою положительную роль", - сказал В.Путин.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва спокойно относится к учениям, проводимым НАТО у ее границ, хотя сама так не поступает. В интервью телеканалу RT France он...
 
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