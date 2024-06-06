Электромобили, которым не надо ничего доказывать! В наличии у дистрибьютора с выгодой до 16 000 byn

Источник материала: ProBusiness

Когда владельцы Ioniq 5 или Ioniq 6 говорят о том, что ездят на лучшем автомобиле в мире, – это не эмоции и даже не желание приукрасить. Это ссылка на решение компетентного жюри, два года подряд вручавшего электромобилям от Hyundai главный приз конкурса «Всемирный автомобиль года».

Безоговорочная победа

В 2022-м триумфатором World Car Of The Year стал Hyundai Ioniq 5, помимо основной награды получивший призы в номинациях «Лучший электрокар» и «Лучший дизайн». В 2023-м ровно такой же урожай собрал Hyundai Ioniq 6, подтвердивший предельно высокий уровень южнокорейских технологий.

В состав жюри премии входит более сотни экспертов из 33 стран, а бороться за титул Всемирного автомобиля имеют право только модели с объемом производства выше 10 000 единиц в год, представленные как минимум на двух континентах и двух крупных рынках – Китая, США, Европы, Латинской Америки, Индии, Кореи или Японии. Это в очередной раз доказывает, что победы Ioniq 5 и Ioniq 6 не были случайными.

Чудодейственная платформа

Название Ioniq появилось в результате слияния слов «ионный» и «уникальный». Перед мировым признанием Ioniq 5 пошумел на внутреннем рынке, установив рекорд Hyundai Motor: в течение первых суток продаж на модель поступило более 25 000 предзаказов.

Модели Ioniq – это необычный внешний вид и нестандартные технологии от инженеров Hyundai. Начиналось все с платформы E-GPM (Electric-Global Modular Platform), разработанной специально для массового производства электромобилей. Ее можно трансформировать под разный сегмент автомобилей – от седана до кроссоверов, что подтверждают примеры Ioniq 5 и Ioniq 6 .

Универсальность платформы дала отличный результат: колесная база у компактного кроссовера Ioniq 5 (3 000 мм) и седана Ioniq 6 (2 950 мм) больше, чем у самого крупного представителя Hyundai – кроссовера Palisade (2 900 мм)! А это значит, что у лучших автомобилей двух последних лет места в салоне предостаточно, чтобы в нем отлично себя чувствовали даже самые требовательные пассажиры.

Hyundai E-GMP также напрямую влияет на ключевые для электромобиля показатели – увеличение запаса хода и ускорение зарядки. Так, заднеприводный Ioniq 5 на разработанной для платформы батарее увеличенной емкости Long Range может на одном заряде проехать до 507 км в комбинированном цикле, и до 710 км – в городском. У Ioniq 6 этот показатель еще выше: до 614 км и 777 км соответственно.

Важный момент – запас хода Hyundai Ioniq рассчитан по европейской методике WLTP с наиболее близкими к реальности условиями испытаний. Например, тесты стандарта CLTC, определяющие запас хода китайских авто, включают большее количество остановок (за счет рекупирации показатели прогнозируемо растут) и предполагают более низкую предельную скорость, что тоже дает разбежку цифр в пользу китайцев.

Электрокар с новыми возможностями

Еще одна особенность платформы E-GMP – возможность работы на новой архитектуре с напряжением 800 вольт. А это значит, что в современном мире, где все куда-то торопятся, есть электромобиль, способный заряжаться на быстрой зарядке с 10% до 80% за 18 минут.





Еще благодаря двунаправленной зарядке с функцией V2L (Vehicle-to-load) электрокар работает как power bank – имеет возможность заряжать внешние электроприборы. Это значит, что владелец Ioniq в случае необходимости может организовать комфортный кемпинг, а также подключить электроинструмент или газонокосилку, если кабель не дотягивается до розетки.





Автомобиль под ощущения водителя





В Ioniq есть все, чтобы удовлетворить требования современного пользователя: два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, двухцветное фоновое освещение салона, водительское кресло с электрорегулировкой и памятью и много чего еще. Но высший пилотаж от Ioniq – возможность регулировать в том числе свои водительские ощущения.

За это отвечает необычная функция EV Performance Tune-Up, при помощи которой водитель может подстроить под себя усилие на рулевом колесе, отклик педали газа и отдачу двигателя. Hyundai добился того, что автомобиль приспосабливается не только под требования владельца, но и под его ощущения. Такой подход закрепляет и система e-ASD, призванная создавать оптимальный для потребителя звук, когда громкость меняется в зависимости от движения автомобиля.

Конкурентные преимущества

Ioniq 5 и Ioniq 6 пришли на белорусский рынок в непростой период китайской унификации, когда у потребителя с одной стороны есть выбор, но предложения, по сути, однообразны по опциям и другим характеристикам. Если же говорить о традиционных автобрендах, то тут альтернатива, наоборот, почти не просматривается, тем более в данной ценовой категории. Да и опционально Ioniq – это новый мир. Помимо упомянутых выше конкурентных преимуществ, у электрокаров от Hyundai есть и другие индивидуальные особенности:

светотехника состоит из более чем 700 разбросанных по кузову диодных пикселей, что в вечернее время придает автомобилю неповторимый вид;

в отделке салона, помимо привычной экокожи, используются биокраска, природные ткани и волокна из переработанных материалов;

расположенные на руле 4-точечные интерактивные индикаторы Pixel Lights значительно облегчают связь между водителем и автомобилем и многое другое.

У Ioniq все в полном порядке и с безопасностью: у него максимальное количество баллов согласно тестам Euro NCAP. Уже в стандартной комплектации Ioniq оснащается системой автоматического экстренного торможения, системой отслеживания линий разметки, ассистентом удержания на полосе движения, интеллектуальным круиз-контролем и другими интеллектуальными системами.

Официальная гарантия и эксклюзивная цена

Принадлежность автомобилей к популярному бренду, который за годы работы в Беларуси завоевал симпатии и уважение у многих поколений автолюбителей, автоматически означает наличие гарантии. Общая гарантия на Hyundai Ioniq составляет три года, на батарею – шесть лет или 160 000 км пробега. Это означает, что покупатель не останется один на один со своей проблемой, чтобы ни произошло.

И еще одна приятная новость от дистрибьютора Hyundai: в данный момент действует серьезная скидка на обе модели. На Ioniq 5 она составляет 16 000 BYN, на Ioniq 6 – 6 000 BYN. Это означает еще и то, что оба автомобиля доступны по одинаковой цене. А это отличный шанс получить в пользование лучший автомобиль в мире. Какого года – тут уже выбирать автолюбителю.