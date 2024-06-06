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Электромобили, которым не надо ничего доказывать! В наличии у дистрибьютора с выгодой до 16 000 byn
06.06.2024 11:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Когда владельцы
Безоговорочная победа
В 2022-м триумфатором World Car Of The Year стал Hyundai Ioniq 5, помимо основной награды получивший призы в номинациях «Лучший электрокар» и «Лучший дизайн». В 2023-м ровно такой же урожай собрал Hyundai Ioniq 6, подтвердивший предельно высокий уровень южнокорейских технологий.
В состав жюри премии входит более сотни экспертов из 33 стран, а бороться за титул Всемирного автомобиля имеют право только модели с объемом производства выше 10 000 единиц в год, представленные как минимум на двух континентах и двух крупных рынках – Китая, США, Европы, Латинской Америки, Индии, Кореи или Японии. Это в очередной раз доказывает, что победы Ioniq 5 и Ioniq 6 не были случайными.
Чудодейственная платформа
Название Ioniq появилось в результате слияния слов «ионный» и «уникальный». Перед мировым признанием Ioniq 5 пошумел на внутреннем рынке, установив рекорд Hyundai Motor: в течение первых суток продаж на модель поступило более 25 000 предзаказов.
Модели Ioniq – это необычный внешний вид и нестандартные технологии от инженеров Hyundai. Начиналось все с платформы E-GPM (Electric-Global Modular Platform), разработанной специально для массового производства электромобилей. Ее можно трансформировать под разный сегмент автомобилей – от седана до кроссоверов, что подтверждают примеры
Универсальность платформы дала отличный результат: колесная база у компактного кроссовера Ioniq 5 (3 000 мм) и седана Ioniq 6 (2 950 мм) больше, чем у самого крупного представителя Hyundai – кроссовера Palisade (2 900 мм)! А это значит, что у лучших автомобилей двух последних лет места в салоне предостаточно, чтобы в нем отлично себя чувствовали даже самые требовательные пассажиры.
Hyundai E-GMP также напрямую влияет на ключевые для электромобиля показатели – увеличение запаса хода и ускорение зарядки. Так, заднеприводный Ioniq 5 на разработанной для платформы батарее увеличенной емкости Long Range может на одном заряде проехать до 507 км в комбинированном цикле, и до 710 км – в городском. У Ioniq 6 этот показатель еще выше: до 614 км и 777 км соответственно.
Важный момент – запас хода Hyundai Ioniq рассчитан по европейской методике WLTP с наиболее близкими к реальности условиями испытаний. Например, тесты стандарта CLTC, определяющие запас хода китайских авто, включают большее количество остановок (за счет рекупирации показатели прогнозируемо растут) и предполагают более низкую предельную скорость, что тоже дает разбежку цифр в пользу китайцев.
Электрокар с новыми возможностями
Еще одна особенность платформы E-GMP – возможность работы на новой архитектуре с напряжением 800 вольт. А это значит, что в современном мире, где все куда-то торопятся, есть электромобиль, способный заряжаться на быстрой зарядке с 10% до 80% за 18 минут.
Еще благодаря двунаправленной зарядке с функцией V2L (Vehicle-to-load) электрокар работает как power bank – имеет возможность заряжать внешние электроприборы. Это значит, что владелец Ioniq в случае необходимости может организовать комфортный кемпинг, а также подключить электроинструмент или газонокосилку, если кабель не дотягивается до розетки.
Автомобиль под ощущения водителя
В Ioniq есть все, чтобы удовлетворить требования современного пользователя: два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, двухцветное фоновое освещение салона, водительское кресло с электрорегулировкой и памятью и много чего еще. Но высший пилотаж от Ioniq – возможность регулировать в том числе свои водительские ощущения.
За это отвечает необычная функция EV Performance Tune-Up, при помощи которой водитель может подстроить под себя усилие на рулевом колесе, отклик педали газа и отдачу двигателя. Hyundai добился того, что автомобиль приспосабливается не только под требования владельца, но и под его ощущения. Такой подход закрепляет и система e-ASD, призванная создавать оптимальный для потребителя звук, когда громкость меняется в зависимости от движения автомобиля.
Конкурентные преимущества
У Ioniq все в полном порядке и с безопасностью: у него максимальное количество баллов согласно тестам Euro NCAP. Уже в стандартной комплектации Ioniq оснащается системой автоматического экстренного торможения, системой отслеживания линий разметки, ассистентом удержания на полосе движения, интеллектуальным круиз-контролем и другими интеллектуальными системами.
Официальная гарантия и эксклюзивная цена
Принадлежность автомобилей к популярному бренду, который за годы работы в Беларуси завоевал симпатии и уважение у многих поколений автолюбителей, автоматически означает наличие гарантии. Общая гарантия на Hyundai Ioniq составляет три года, на батарею – шесть лет или 160 000 км пробега. Это означает, что покупатель не останется один на один со своей проблемой, чтобы ни произошло.
И еще одна приятная новость от дистрибьютора Hyundai: в данный момент действует серьезная скидка на обе модели. На
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