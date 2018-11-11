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Непогода: рекомендации водителям и пешеходам
12.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
В условиях плохой погоды и ограниченной видимости ГАИ рекомендует водителям:
соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию;
избегать резких маневров и торможений;
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В условиях плохой погоды и ограниченной видимости ГАИ рекомендует водителям: соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию; избегать резких маневров и...
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