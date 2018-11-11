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Глубокское райпо − банкрот. У него долгов на $4,5 миллиона

12.11.2018 14:36 — Разное | KYKY  
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Экономический суд Витебской области признал Глубокское районное потребительство общество (райпо) банкротом, пишет БелТА. Его ликвидируют до 31 мая 2019 года. Как сообщает «Радыё Свабода», сейчас в Витебской области банкротят также Браславское, Полоцкое и Шумилинское райпо, ожидаются проблемы у Оршанского.

 

Теперь Наталье Шваб, антикризисному управляющему, нужно разобраться с долгами в 9,4 миллиона рублей − свои требования выдвинули уже около 300 кредиторов, но их может стать в два раза больше. Среди долгов есть невыплаченные зарплаты за июль − 15 тысяч рублей. Причём имущество райпо оценивается только в пять миллионов рублей, но, как говорит Наталья, есть много неучтённых во время инвентаризации вещей.

Собрание уполномоченных признало, что «оздоравливать» предприятие нет смысла. Оно неплатёжеспособно. Причины − потеря рынков сбыта, расходы больше доходов, долги из-за штрафов, пени по налогам, фактическое прекращение работы. Собрание кредиторов одобрило план ликвидации.

Председатель Витебского облпотребсоюза Татьяна Назарова сказала, что торговлей в Глубокском районе сейчас занимается «АльянсКоопТорг» Докшицкого райпо, он создан специально из-за этой ситуации. Туда же и устроили бывших работников Глубокского райпо. Не уточняется, сколько магазинов закрыли и открыли, а какому количеству работников не нашлось нового рабочего место (и есть ли такие вообще).

Белкоопсоюз, который объединяет все беларуские райпо, − самая крупная торговая сеть страны. В прошлом году ему исполнилось сто лет. Эту структуру называют крупнейшим государственным ритейлером. Белкоопсоюз также занимается заготовкой и продажей сельхозпродукции, разведения ценных пород пушных зверей, скупает у населения ягоды, грибы, мёд, растительное сырьё и другие продукты. Компания имеет свои транспортные и строительные подразделения, учебные заведения, в штате − больше 86 тысяч человек.

Читайте по теме: Райпо заставило продавщиц взять в кредит холодильники, чтобы рассчитаться за недостачу, и уволило

 
 
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Экономический суд Витебской области признал Глубокское районное потребительство общество (райпо) банкротом, пишет БелТА. Его ликвидируют до 31 мая 2019 года. Как...
 
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