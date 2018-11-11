

Форум собрал местных активистов и известных белорусских экспертов

«Выполнять сверху спущенные планы оказалось бессмысленно и бесполезно»

«Предприниматели говорят: мы на коротком поводке»

Владимир Карягин и депутат Винницкого городского совета Анна Давыденко

Что ждет «Белшину»?

Перемены в стране – не только новые законы

Николай Гайдуков и Елена Медведева

Известный белорусский экономистотметил в своем выступлении, что проблемы Бобруйска – не специфические, а характерны в целом для Беларуси. Он не считает убыточные предприятия «мертвыми». Вопрос в том, как повысить их конкурентоспособность.Говоря о «ФанДОКе» (в прошлом году предприятие сработало с убытком более 9 млн рублей), Сергей Чалый вспомнил, какую оценку масштабной модернизации деревообработки дал недавно премьер-министр. Премьер имел в виду, что инвестиционные проекты должны реализовывать бизнесмены, а не чиновники.Очевидно, что методы региональной политики, когда планы и задачи спускают на места сверху, не работают, заключил Сергей Чалый. Точнее – эти методы производят результат, который оказывается никому не нужным.подчеркнул экономист. Поэтому местные власти стали выслушивать предложения со стороны бизнеса.Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательстваобратил внимание на прогресс в отношениях между властью и бизнесом в последние годы.Раньше предприниматели возмущались новыми законами, ознакомившись с ними. Но 12 лет назад пришло понимание, что нужно выстраивать переговорные площадки между бизнесом, властью и гражданским обществом, чтобы обсуждать законы до их принятия.Правда, и в дальнейшем были ситуации, которые показывали непонимание местными властями правил работы рынка. Владимир Карягин привел пример: когда установление некоторых налогов отдали на откуп облисполкомам, часть из них все равно установила максимально разрешенные, не думая о развитии своих регионов.Сделать в масштабах страны еще предстоит многое.рассказал Владимир Карягин.Он также обратил внимание, что бизнес по естественным причинам волнует низкая покупательская способность населения, поэтому «приходит понимание, что бизнес и власти находятся в одной лодке».отметила один из лидеров кампании «Говори правду»Такой вопрос об одном из градообразующих предприятий задал житель Бобруйска, отметивший, что в 2017 году чистый убыток «Белшины» составил почти 140 млн долларов.– ответил Сергей Чалый. –На Форуме регионального развития Могилевской области были приведены примеры успешной реализации различных проектов гражданским обществом. Так глава Бобруйской организации «Говори правду» Елена Медведева рассказала, как местным активистам удалось добиться строительства школы.Татьяна Короткевич вспомнила, что начала свою общественную жизнь с появлением ребенка, когда нужно было решить проблему детской площадки. Андрей Дмитриев отметил: перемены в стране – это не только новые законы, но и вот такая успешная работа активистов на местах.Депутат Мозырьского райсоветаозвучил цифру, свидетельствующую о происходящих в стране изменениях: если в 1997 году доля малого бизнеса в Мозыре составляла чуть больше 2%, то в прошлом году она достигла уже более 28%.В конце года по итогам форумов в разных городах «Говори правду» направит в Палату представителей и правительство предложения по развитию регионов.