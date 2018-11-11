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Ангелу Меркель во Франции перепутали с супругой Макрона

12.11.2018 17:30 — Разное | Партизан  
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Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Агела Меркель открыли памятный знак к 100-летию окончания Первой мировой войны во французском городе Компьен.

Как сообщает The Local, главы государств также пообщались с собравшейся их приветствовать толпой. При этом произошел забавный эпизод, когда с высокими гостями в восторге начала здороваться 101-летняя местная жительница. 

Старушка приняла Макрона и Меркель, которые время от времени брались за руки, за супругов.

«Мсье Макрон! Это невозможно! Такая маленькая женщина, как я, жмет руку президенту Республики. Это фантастика!», — восклицала она. 

А затем переключилась на его спутницу Меркель: «Вы мадам Макрон!», — уверенно объявила пенсионерка. 

На это 64-летняя госпожа Меркель ответила по-немецки: «Нет, я канцлер Германии». 

Но женщина продолжала пребывать в уверенности, что перед нею 65-летняя супруга президента Брижит Макрон.

Тогда Меркель попыталась повторить то же самое по-французски. «Je suis la chancelière allemande», — сказала она. 

Но, судя по всему, это тоже не помогло. В конце концов Макрон попросил женщину посмотреть в камеру. И они втроем сфотографировались на память.




 
 
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Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Агела Меркель открыли памятный знак к 100-летию окончания Первой мировой войны во французском городе...
 
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