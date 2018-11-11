ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК работает на месте происшествия в ТЦ "Арена-Сити"

12.11.2018 17:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет Беларуси начал работу в ТРЦ "Арена-Сити", где в понедельник обрушилась часть подвесного потолка.

"Следственно-оперативная группа работает на месте обрушения части подвесного потолка в ТРЦ "Арена-Сити". Проводится осмотр", - говорится в сообщении СК в Telegram.

СК работает на месте происшествия в ТЦ "Арена-Сити"

Как сообщалось, около 4 часов дня в понедельник в ТЦ "Арена Сити" произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 кв.м.

На данный момент известно об одном пострадавшем. "Девушка 1994 года рождения, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом "ЧМТ, шок, ушиб живота", - проинформировали в МЧС Минска.

Фото: Следственный комитет Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси начал работу в ТРЦ "Арена-Сити", где в понедельник обрушилась часть подвесного потолка. "Следственно-оперативная группа работает на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пострадавшая в "Арена-Сити" женщина госпитализирована с травмой головы - Минздрав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика