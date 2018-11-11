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СК работает на месте происшествия в ТЦ "Арена-Сити"
Следственный комитет Беларуси начал работу в ТРЦ "Арена-Сити", где в понедельник обрушилась часть подвесного потолка.
"Следственно-оперативная группа работает на месте обрушения части подвесного потолка в ТРЦ "Арена-Сити". Проводится осмотр", - говорится в сообщении СК в Telegram.
Как сообщалось, около 4 часов дня в понедельник в ТЦ "Арена Сити" произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 кв.м.
На данный момент известно об одном пострадавшем. "Девушка 1994 года рождения, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом "ЧМТ, шок, ушиб живота", - проинформировали в МЧС Минска.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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Следственный комитет Беларуси начал работу в ТРЦ "Арена-Сити", где в понедельник обрушилась часть подвесного потолка. "Следственно-оперативная группа работает на...
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