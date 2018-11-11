Женщина, пострадавшая в результате обрушения подвесного потолка в столичном торговом центре "Арена-Сити", госпитализирована в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.

"Одна женщина с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма госпитализирована в БСМП", - сказала Ю.Бородун.

Как сообщалось, около 4 часов дня в понедельник в ТЦ "Арена Сити" произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 кв.м.

"Предварительно помощь МЧС Минска не требуется", - проинформировали в МЧС Минска.