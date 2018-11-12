Игорь Лученок умер в Минске на 82-м году жизни

Известный композитор народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок умер на 81-м году жизни в минской Больнице скорой помощи.

Об этом в Facebook сообщил художественный руководитель ансамбля «Сябры» народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

Известно, что 2 ноября у композитора случился инсульт.

Игорь Лученок написал много хитов для белорусских ансамблей «Верасы», «Песнры», «Сябры», для известных российских исполнителей Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой, Софии Ротару, Эдуарда Хиля, Валентины Толкуновой и других.

Его песни «Спадчына», «Песня о Минске», «Майский вальс», «Мой родны кут», «Журавли на Полесье летят», «Алеся», «Вероника», «Зачарованная моя» и другие популярны на протяжени многих лет.