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Игорь Лученок умер в Минске на 82-м году жизни
Известный композитор народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок умер на 81-м году жизни в минской Больнице скорой помощи.
Об этом в Facebook сообщил художественный руководитель ансамбля «Сябры» народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.
Известно, что 2 ноября у композитора случился инсульт.
Игорь Лученок написал много хитов для белорусских ансамблей «Верасы», «Песнры», «Сябры», для известных российских исполнителей Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой, Софии Ротару, Эдуарда Хиля, Валентины Толкуновой и других.
Его песни «Спадчына», «Песня о Минске», «Майский вальс», «Мой родны кут», «Журавли на Полесье летят», «Алеся», «Вероника», «Зачарованная моя» и другие популярны на протяжени многих лет.
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Известный композитор народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок умер на 81-м году жизни в минской Больнице скорой помощи.
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