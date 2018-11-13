Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

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«Реконструкция газопровода-отвода

к ГРС «Городея»

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,

Филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Юридический адрес: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9.

Почтовый адрес: 222603, г. Несвиж, Минская область.

Электронный адрес: andrei.digmuntovich@btg.by. Тел/факс: + 375- 1770- 6-22-08, 6-22-09. Обоснование необходимости планируемой деятельности:Срок эксплуатации более 48 лет при нормативном использовании 33 года, морально и физически износилось.

Описание планируемой деятельности:

Проектом предусматривается реконструкция газопровода-отвода с запорной арматурой (крановые узлы) к ГРС «Городея». Также предусматривается реконструкция части газопровода-отвода с запорной арматурой (крановые узлы) к ГРС «Мир».

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения:

По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о возможности реализации заявленных намерений, предпроектная документация будет представлена для проведения государственной экологической экспертизы.

В случае утверждения положительного заключения государственной экологической экспертизы, при обращении ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в Несвижский районный исполнительный комитет, будет принято решение о разрешении проведения работ.

Место размещения планируемой деятельности:

Прокладка газопровода — Несвижский район, Столбцовский район вдоль существующего газопровода.

Сроки реализации планируемой деятельности:

Реализация проекта — 2020-2021 гг.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС: с 14.11.2018 г. по 13.12.2018 г.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:

В Несвижском районном исполнительном комитете — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел.: +375-1770-5-94-49; факс: + 375-1770-5-10-91; e-mail: info@nesvizh.gov.by.; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by.

Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», тел. +375-1770-6-23-62; факс +375-1770-6-22-09.

Контактное лицо: Дигмунтович Андрей Аркадьевич — заместитель начальника филиала (по кап.строительству), тел. +375-1770-6-22-08.

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока можно направлять:

В Несвижский районный исполнительный комитет — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел.: +375-1770-5-94-49; факс: + 375 -1770-5-10-91; e-mail: info@nesvizh.gov.by.; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by.

Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», тел. +375-1 770-6-23-62; факс +375-1770-6-22-09.

Контактное лицо: Дигмунтович Андрей Аркадьевич — заместитель начальника филиала (по кап. строительству), тел. +375-1770-6-22-08.

Орган, ответственный за принятие решения о размещении объекта:

Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by, тел.: +375-1770-5-94-49; факс: + 375-1770-5-10-91; e-mail: info@nesvizh.gov.by).

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно направить:

Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by, тел.: +375-1770-5-94-49; факс: + 375-1770-5-10-91; e-mail: info@,nesvizh.gov.by) в срок до 01.12.2018 г.

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены позднее.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить:

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», тел. +375-1770-6-23-62; факс +375-1770-6-22-09.

Контактное лицо: Дигмунтович Андрей Аркадьевич — заместитель начальника филиала (по кап. строительству), тел. +375-1770-6-22-08.

Место и дата опубликования уведомления:

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:

— в электронном виде — на сайте Несвижского районного исполнительного комитета с 14.11.2018 г.

— в печатных средствах массовой информации — в газете «Нясвiжскiя навiны» № 86 от 14.11.2018 г.