ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

14.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

«Реконструкция газопровода-отвода

к ГРС «Городея»

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,

Филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Юридический адрес: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9.

Почтовый адрес: 222603, г. Несвиж, Минская область.

Электронный адрес: andrei.digmuntovich@btg.by. Тел/факс: + 375-           1770- 6-22-08, 6-22-09. Обоснование необходимости планируемой деятельности:Срок эксплуатации более 48 лет при нормативном использовании 33 года, морально и физически износилось.

Описание планируемой деятельности:

Проектом предусматривается реконструкция газопровода-отвода с запорной арматурой (крановые узлы) к ГРС «Городея». Также предусматривается реконструкция части газопровода-отвода с запорной арматурой (крановые узлы) к ГРС «Мир».

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения:

По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о возможности реализации заявленных намерений, предпроектная документация будет представлена для проведения государственной экологической экспертизы.

В случае утверждения положительного заключения государственной экологической экспертизы, при обращении ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в Несвижский районный исполнительный комитет, будет принято решение о разрешении проведения работ.

Место размещения планируемой деятельности:

Прокладка газопровода — Несвижский район, Столбцовский район вдоль существующего газопровода.

Сроки реализации планируемой деятельности:

Реализация проекта — 2020-2021 гг.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС: с 14.11.2018 г. по 13.12.2018 г.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:

В Несвижском районном исполнительном комитете — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел.: +375-1770-5-94-49; факс:           + 375-1770-5-10-91; e-mail: info@nesvizh.gov.by.; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by.

Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 222603, Республика Беларусь,   г. Несвиж, филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», тел. +375-1770-6-23-62; факс +375-1770-6-22-09.

Контактное лицо: Дигмунтович Андрей Аркадьевич — заместитель начальника филиала (по кап.строительству), тел. +375-1770-6-22-08.

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока можно направлять:

В Несвижский районный исполнительный комитет — 222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел.: +375-1770-5-94-49; факс: + 375 -1770-5-10-91; e-mail: info@nesvizh.gov.by.; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by.

Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 222603, Республика Беларусь,       г. Несвиж, филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», тел. +375-1 770-6-23-62; факс +375-1770-6-22-09.

Контактное лицо: Дигмунтович Андрей Аркадьевич — заместитель начальника филиала (по кап. строительству), тел. +375-1770-6-22-08.

Орган, ответственный за принятие решения о размещении объекта:

Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by, тел.: +375-1770-5-94-49; факс: + 375-1770-5-10-91; e-mail: info@nesvizh.gov.by).

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно направить:

Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by, тел.: +375-1770-5-94-49; факс: + 375-1770-5-10-91; e-mail: info@,nesvizh.gov.by) в срок до 01.12.2018 г.

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены позднее.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить:

В ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 222603, Республика Беларусь,     г. Несвиж, филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», тел. +375-1770-6-23-62; факс +375-1770-6-22-09.

Контактное лицо: Дигмунтович Андрей Аркадьевич — заместитель начальника филиала (по кап. строительству), тел. +375-1770-6-22-08.

Место и дата опубликования уведомления:

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:

— в электронном виде — на сайте Несвижского районного исполнительного комитета с 14.11.2018 г.

— в печатных средствах массовой информации — в газете «Нясвiжскiя навiны» № 86 от 14.11.2018 г.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Реконструкция газопровода-отвода к ГРС «Городея» Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Филиал «Несвижское УМГ» ОАО «Газпром...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аляксандр Лукашэнка прыняў удзел у саміце Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы ў Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика