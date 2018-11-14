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Беларусь готовится к предстоящему визиту Ильхама Алиева

15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Беларуси Геннадия Ахрамовича, передает телеканал «МИР 24». 

В ходе встречи глава государства отметил, что отношения между двумя странами непоколебимы и охватывают множество самых разных сфер.

«Мы обсуждаем все вопросы двусторонней повестки дня, региональные, международные вопросы. Хорошие показатели видим в экономической сфере. Что касается наших отношений, они непоколебимы. Они имеют прочный фундамент, основанный на дружественных отношениях, отношениях взаимного уважения, взаимной поддержки, и нацелены на будущее», – подчеркнул президент. 

В свою очередь дипломат отметил, что Беларусь тщательно готовится к предстоящему визиту Алиева.

«Мы очень готовимся к вашему визиту в Беларусь. Подготовка ведется очень тщательно, на контроле правительств. Я думаю, что те и соглашения, и проекты, которые уже готовы к подписанию, придадут новую динамику нашему сотрудничеству. Беларусь и Азербайджан – открыты для сотрудничества друг с другом», – подчеркнул Ахрамович. 

Напомним, визит президента Азербайджана в Беларусь запланирован в начале следующей недели. Ранее о предстоящем визите рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.



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Об этом чрезвычайный и полномочный посол Беларуси Геннадий Ахрамович сообщил на встрече с президентом Азербайджана.
 
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