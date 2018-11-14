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Беларусь готовится к предстоящему визиту Ильхама Алиева
15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Беларуси Геннадия Ахрамовича, передает телеканал «МИР 24».
В ходе встречи глава государства отметил, что
В свою очередь дипломат отметил, что Беларусь тщательно готовится к предстоящему визиту Алиева.
«Мы очень готовимся к вашему визиту в Беларусь. Подготовка ведется очень тщательно, на контроле правительств. Я думаю, что те и соглашения, и проекты, которые уже готовы к подписанию, придадут новую динамику нашему сотрудничеству. Беларусь и Азербайджан – открыты для сотрудничества друг с другом», – подчеркнул Ахрамович.
Напомним, визит президента Азербайджана в Беларусь запланирован в начале следующей недели. Ранее
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Об этом чрезвычайный и полномочный посол Беларуси Геннадий Ахрамович сообщил на встрече с президентом Азербайджана.
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