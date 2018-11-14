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Беларусь рассматривает возможность закупки российских самолетов МС-21

15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь рассматривает возможность закупки российских самолетов МС-21, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. 

«Флагман российского машиностроения – Иркутский авиационный завод – в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты», – сказал глава государства и предложил заводу кооперироваться с белорусскими предприятиями и авиаремонтным заводом, новые производственные мощности которого расположились под Минском.

«Хотелось бы, чтобы мы, имея опыт обслуживания техники советского периода, могли перепрофилировать наши предприятия и наш завод. Можем его и расширять, если будет работа для этого коллектива. Но мы были бы очень заинтересованы работать в кооперации с вашим предприятием», – заявил белорусский лидер. 

Он также отметил, что страна очень рассчитывает на долгосрочное развитие кооперационных связей между другими белорусскими и иркутскими промышленными предприятиями и в качестве примера такой успешной работы привел создание сборочного завода «Могилевлифтмаш-Усолье».

Готова Беларусь и к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью. 

«Убежден, что ваш нынешний визит будет способствовать дальнейшему наращиванию нашего сотрудничества. Мы готовы значительно увеличить показатели во взаимной торговле», – сказал президент, отметив, что Иркутская область – промышленно развитый регион, в котором сосредоточены предприятия добывающей отрасли и там традиционно востребована техника Белорусского автозавода. 

Также глава государства обратил внимание собеседника на белорусские автобусы, которые уже поставлялись и используются в Иркутской области. Кроме того, по словам Лукашенко, страна может предложить и современную, а главное, экологичную продукцию. 

«Уверен, что при посещении наших предприятий «Белкоммунмаш», «Штадлер Минск» вы познакомились с их экологически чистой продукцией. Россия – богатая на углеводороды страна, но мир движется в направлении чистой продукции», – подчеркнул президент. 

В качестве еще одного направления для сотрудничества, глава государства предложил переработку древесины. 

«Белорусское предприятие «Амкодор» готово оснастить лесопромышленников современными лесозаготовительными комплексами. Они уже прошли апробацию и в России, и в Беларуси, на других мировых рынках. Это неплохие машины», – сказал Лукашенко. 

Кроме того, по словам президента, перспективным представляется сотрудничество с Иркутской областью в сфере сельского хозяйства. В частности, глава государства предложил Левченко новые образцы сельхозтехники (тракторы, кормо- и зерноуборочные комбайны) и добавил, что успешный пример сотрудничества в АПК у Беларуси есть даже с Сахалином. 

Готова Беларусь помочь и в реализации инфраструктурных проектов: от проектирования до строительства под ключ, подытожил Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом Лукашенко заявил на встрече с главой Иркутской области. Он также предложил Иркутскому авиазаводу кооперироваться с авиаремонтным заводом под Минском.
 
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