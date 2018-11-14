|
Беларусь рассматривает возможность закупки российских самолетов МС-21
15.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь рассматривает возможность закупки российских самолетов МС-21, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
«Флагман российского машиностроения – Иркутский авиационный завод – в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты», – сказал глава государства и предложил заводу кооперироваться с белорусскими предприятиями и авиаремонтным заводом, новые производственные мощности которого расположились под Минском.
«Хотелось бы, чтобы мы, имея опыт обслуживания техники советского периода, могли перепрофилировать наши предприятия и наш завод. Можем его и расширять, если будет работа для этого коллектива. Но мы были бы очень заинтересованы работать в кооперации с вашим предприятием», – заявил белорусский лидер.
Он также отметил, что страна очень рассчитывает на долгосрочное развитие кооперационных связей между другими белорусскими и иркутскими промышленными предприятиями и в качестве примера такой успешной работы привел создание сборочного завода «Могилевлифтмаш-Усолье».
Готова Беларусь и к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью.
«Убежден, что ваш нынешний визит будет способствовать дальнейшему наращиванию нашего сотрудничества. Мы готовы значительно увеличить показатели во взаимной торговле», – сказал президент, отметив, что Иркутская область – промышленно развитый регион, в котором сосредоточены предприятия добывающей отрасли и там традиционно востребована техника Белорусского автозавода.
Также глава государства обратил внимание собеседника на белорусские
В качестве еще одного направления для сотрудничества, глава государства предложил переработку древесины.
Кроме того, по словам президента, перспективным представляется сотрудничество с Иркутской областью в сфере сельского хозяйства. В частности, глава государства предложил Левченко новые образцы сельхозтехники (
Готова Беларусь помочь и в реализации инфраструктурных проектов: от проектирования до строительства под ключ, подытожил Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом Лукашенко заявил на встрече с главой Иркутской области. Он также предложил Иркутскому авиазаводу кооперироваться с авиаремонтным заводом под Минском.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)