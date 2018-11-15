В Минской области землю будут продавать только тем, кто не стоит в жилищной очереди

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Решение касается всех районных центров и ближайших к ним деревень, за исключением Стародорожского и Копыльского районов. А в Смолевичском, Дзержинском, Минском и Логойском районах ограничение коснулось абсолютно всех населенных пунктов.Полный список городов и деревень, где нельзя будет купить новый участок для тех, кто не стоит в очереди на улучшение жилищных условий,на национальном правовом портале.