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В Минской области землю будут продавать только тем, кто не стоит в жилищной очереди
Иллюстрация: nn.by
Решение касается всех районных центров и ближайших к ним деревень, за исключением Стародорожского и Копыльского районов. А в Смолевичском, Дзержинском, Минском и Логойском районах ограничение коснулось абсолютно всех населенных пунктов.
Полный список городов и деревень, где нельзя будет купить новый участок для тех, кто не стоит в очереди на улучшение жилищных условий,
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Список городов и деревень, где нельзя будет купить участок находится на национальном правовом портале.
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