Молодые специалисты Быховщины встретились с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским

Форум молодых специалистов, получивших в этом году первые рабочие места, собрал представителей агропромышленной, социальной и производственных сфер со всех регионов Могилевщины. Программа мероприятия обширная. Но, пожалуй, самой важной ее частью стала встреча с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским.





В числе тех, кто общался с губернатором в формате открытого диалога, — четверо молодых специалистов из Быховского района. Личными впечатлениями о работе форума поделились Никита Дубень и Ольга Козлова.

Никита Дубень, главный экономист ОАО «Быховский»:

— Уже само проведение такого крупного и насыщенного мероприятия, как Форум, свидетельствует о том, что власть уделяет огромное внимание молодежи, ратует за закрепление ее на первых рабочих местах. Да, у нас нет еще большого опыта, зато есть свежие знания, которые мы готовы применять в своей сфере деятельности, стремление приносить пользу обществу. А еще здоровые амбиции — без них, на мой взгляд, невозможно продвижение по карьерной лестнице.

Очень важен момент доверия к тем, кто только становится на трудовой путь. Отрадно и то, что в нас, молодых специалистах, видят перспективных работников. На этом сделал акцент губернатор Могилевской области Владимир Доманевский. Знаете, после таких слов хочется работать еще с большим рвением.

Впервые был на Могилевском заводе лифтового машиностроения. Весьма впечатлили как само производство, его масштабы, так и условия труда, созданные для молодых работников.

Ольга Козлова, учитель химии и биологии Черноборского УПК:

— В рамках встречи с губернатором Владимиром Доманевским состоялся откровенный разговор. То есть мы, молодые специалисты, студенты вузов, общались с председателем облисполкома, так сказать, на равных. Говорили о развитии химической отрасли области, перспективах развития системы здравоохранения. Задавали вопросы и получали конкретные, четкие ответы.

У нас в стране выстроена системная работа с кадрами. И ставка в ней делается на молодежь. Посмотрите, сколько сейчас условий создается для тех, кто только приходит работать: есть наставничество, помогают профсоюзы, жилье предоставляют. Только работай!

Хочется отметить грамотную организацию работы Форума. Она проходила по секциям. Мне, например, довелось посетить ряд учреждений социальной сферы. В том числе, Могилевскую среднюю школу №45. Там очень крепкая материально-техническая база — с такой учить детишек — одно удовольствие.

Алеся МУХАЧЕВА.