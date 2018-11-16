В Ивье на «Дажынках» работает выставка техники под открытым небом

В музей под открытым небом на один день превратилась набережная реки Ивенка. Здесь развернулась выставка техники, на которой в разное время исполняли свои служебные обязанности сотрудники областных и районных организаций и служб. О прошлом и настоящем МЧС, милиции, скорой помощи, служб газа, охраны и почты рассказывают около двух десятков машин. Площадка стала одной из самых популярных: взрослые и детвора не только фотографируются на фоне автомобилей, но и могут посидеть за рулем и на несколько минут примерить на себя роль водителя пожарной машины или «скорой».







В этом году Гродненская госавтоинспекция привезла на выставку элементы форменной одежды, которую в разные годы носили сотрудники ГАИ, а также инспекторы в разных странах мира. Около 20 разнообразных фуражек: элегантные итальянские, строгие британские, американские, английские и немецкие разместились на выставочных стендах. Гости не упускают возможности примерить на себя раритетные головные уборы. Мини-опрос позволил выделить самую оригинальную. Приз зрительских симпатий – у зеленой фуражки из Индонезии.









Современную историю представляет современная модель Chrysler, способная за несколько секунд разгоняться до сотни километров. На площадке ГАИ можно не только восхититься современной комплектацией патрульного автомобиля, но и увидеть, какими приборами во время задержаний пользовались в разные годы сотрудники Госавтоинспекции. Здесь же современные и раритетные измерители скорости, светодиодные маяки для обозначения места ДТП. Здесь же можно проверить свои знания Правил дорожного движения и получить приз за лучший результат.









Какими приборами пользовались врачи скорой медицинской помощи в середине прошлого века, рассказывают представители Ивьевской центральной районной больницы и центральной подстанции скорой помощи из Гродно. Санитарный внедорожник, знаменитая «буханка» – УАЗ-39629 и сегодня на передовой – надежный, с высокой проходимостью, он незаменим в работе городских и сельских больниц, фапов, амбулаторий. Здесь же на примере оснащенного по последнему слову техники реанимобиля отечественного производства Рено Мастер АА «Любава» можно в подробностях рассмотреть «начинку» спецмашины и узнать, благодаря чему удается своевременно и эффективно оказывать помощь больным.



Историю почтовой связи со времен Российской империи и до наших дней можно проследить на площадке ивьевских почтовиков. В экспозиции под открытым небом демонстрируется и техника, что была на вооружении почтовых работников в прошлом и есть сегодня.



Одной из самых популярных стала площадка службы МЧС. Спасатели в этот раз привезли чуть ли не весь арсенал техники, что есть на вооружении в райотделах по чрезвычайным ситуациям. Раритетный спецавтомобиль, выпускавшийся в 70–80-е годы прошлого столетия. Рядом пожарная автоцистерна – «старичок» коллекции. Он родом из 60-х и, несмотря на свой пожилой возраст, все еще на ходу. Здесь же современная автоцистерна. Разница в представителях поколений – колоссальная. Например, раритетная автоцистерна вмещает в себя 1,5 тонны воды, а нынешняя может перевозить 10 тонн воды. А о возможностях технического оснащения рассказывать можно долго – машина укомплектована по всем требованиям. Тут же автоматический подъемник. Кран с люлькой при необходимости может подниматься и спасти человека из горящей квартиры на высоте 25 метров. В гостях у пожарных-спасателей, как всегда, интересно, многое вызывает восторг и удивление, а некоторых увиденное даже навело на мысль о будущей профессии.











«До чего дошел прогресс!» – невольно восклицает каждый, кто попадает на выставку техники ПРУП «Гроднооблгаз». Сегодня «газовики» располагают оборудованием, помогающим увидеть, где произошла утечка газа, не выходя из автомобиля – он оснащен полноценным кабинетом, а на компьютере – схема всех газопроводов области. И если происходит авария, то место сразу отображается на экране. А еще в арсенале есть прибор, который помогает измерить утечку газа даже не заходя в квартиру.



На выставочных стендах и другие современные приборы для измерения утечки газа, которые могут определить, где произошел разрыв, на расстоянии до 40 метров.









Аварийные автомобили предприятия наглядно демонстрируют, как работали в разные годы сотрудники службы. Рядом манекены, одетые в специальную форму сотрудников газовой службы для работы в опасной зоне.



Юрий Гордейчик, водитель ОАО «Василишки», Щучинский район:

– В Ивье не впервые, но сегодня город произвел особое впечатление. Все красиво, люди гостеприимные, приветливые, у всех на лицах улыбки. Воспользовались возможностью и прошли по улицам города, по подворьям. Выставка техники ГАИ произвела самое большое впечатление. Раньше мечтал стать инспектором, поэтому рад, что сегодня могу примерить форму сотрудника ГАИ, посидеть за рулем служебного автомобиля. Интересно было и на площадке МЧС – спецтехнику не часто удается рассмотреть в подробностях.









Ярослав Белогруда, Милена Захар и Анастасия Куц, учащиеся Ивьевской средней школы:

– Здорово, что в Ивье сегодня приехало столько гостей. Настроение у нас отличное. И постараемся другим создать такое же. Мы инспекторы ЮИД и вместе с инспекторами Гродненской госавтоинспекции проведем для детей конкурсы и викторины на знания ПДД. А для нас увидеть своими глазами технику, которая спасает людей в разных жизненных ситуациях, интересно вдвойне – в будущем мечтаем стать инспекторами ГАИ.





