﻿ Золотые голоса. Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотые голоса. Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

20.11.2018 09:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Золотые голоса. Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

фото: artfile.me

Первую строку заняла Кэти Перри, которая за год заработала 83 млн долларов.

Большая часть доходов певицей получена в виде гонораров за концерты, пишет ТАСС. Еще часть она заработала как член жюри телевизионного шоу "Американский идол". 

Почти столько же заработала обладательница второго места на пьедестале самых богатых - Тейлор Свифт. Ее годовой доход составил 80 млн долларов. На третьем месте Бейонсе (60 млн долларов).

Далее идут Pink (52 млн) и Lady Gaga (50 млн). В топ-10 попали также Дженнифер Лопес (47 млн), Рианна (37,5 млн), Хелена Фишер (32 млн), Селин Дион (31 млн).

По-прежнему в десятке (хотя и на последнем месте) – кумир 2000-х Бритни Спирс с годовым заработком 30 млн долларов.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первую строку заняла Кэти Перри, которая за год заработала 83 млн долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Музеі Беларускага Палесся працуе экспазіцыя кракаўскіх батлеек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика