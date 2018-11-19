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Золотые голоса. Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
20.11.2018 09:00 — Разное | Ежедневник
фото: artfile.me
Первую строку заняла Кэти Перри, которая за год заработала 83 млн долларов.
Большая часть доходов певицей получена в виде гонораров за концерты, пишет
По-прежнему в десятке (хотя и на последнем месте) – кумир 2000-х Бритни Спирс с годовым заработком 30 млн долларов.
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Первую строку заняла Кэти Перри, которая за год заработала 83 млн долларов.
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