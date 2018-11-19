Золотые голоса. Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц



фото: artfile.me

Первую строку заняла Кэти Перри, которая за год заработала 83 млн долларов.

Большая часть доходов певицей получена в виде гонораров за концерты, пишет ТАСС . Еще часть она заработала как член жюри телевизионного шоу "Американский идол".



Почти столько же заработала обладательница второго места на пьедестале самых богатых - Тейлор Свифт. Ее годовой доход составил 80 млн долларов. На третьем месте Бейонсе (60 млн долларов).



Далее идут Pink (52 млн) и Lady Gaga (50 млн). В топ-10 попали также Дженнифер Лопес (47 млн), Рианна (37,5 млн), Хелена Фишер (32 млн), Селин Дион (31 млн).

По-прежнему в десятке (хотя и на последнем месте) – кумир 2000-х Бритни Спирс с годовым заработком 30 млн долларов.