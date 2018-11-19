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Беларусь начала поставлять мясо птицы в Китай

20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Беларусь начала поставлять мясо птицы в Китай, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время III Экспортного форума «Беларусь мясная», передает корреспондент БЕЛТА.

«В январе-сентябре 2018 года экспорт мяса птицы составил 125 тыс. т на общую сумму $186 млн. Поставки осуществлялись в 14 стран мира. Наращиваются поставки в Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию. Нам удалось успешно пройти сертификацию для поставок мяса птицы на китайский рынок. Начаты первые отгрузки, на сегодня поставлено 207 т. Товар уже прибыл в Китай. До конца года планируем расширить ассортимент поставляемой продукции, дополнительно сертифицировав для китайского рынка субпродукты, лапки и некоторые другие части птицы, которые не вошли в первоначальный список. Это позволит значительно усилить наши позиции на этом рынке», — сказал Алексей Богданов.

В январе-сентябре 2018 года было поставлено на экспорт более 110 тыс. т говядины на сумму $401 млн. Основные поставки осуществляются в Россию, Казахстан, Азербайджан, Армению. «Успехом 2018 года можно назвать начало поставок говядины в Китай — 116 т на сумму $540 тыс.», — отметил начальник главного управления ВЭД.

 
 
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Беларусь начала поставлять мясо птицы в Китай, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и...
 
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