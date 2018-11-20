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Производственный календарь на 2019 год
21.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
При пятидневной рабочей неделе:
При шестидневной рабочей неделе:
Расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели:
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При пятидневной рабочей неделе: рабочие дни — 252; нерабочие дни — 113; При шестидневной рабочей неделе: рабочие дни — 304; нерабочие дни — 61; Расчетная норма...
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