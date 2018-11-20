Кировские спасатели провели акцию «Не прожигай свою жизнь!» на автостанции райцентра





Работники Кировского районного отдела по ЧС совместно с активистами Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных в рамках акции «Не прожигай свою жизнь!» посетили автостанцию города Кировска. Об этом рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Цель акции – предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем.

В ходе мероприятия активисты БМООСП совместно с работниками МЧС провели с посетителями профилактические беседы, рассказали об опасности курения в постели, о количестве пожаров, по причине неосторожного обращения с огнем.

Кроме этого, организаторы акции призвали пассажиров общественного транспорта заботиться о своих близких, напомнили курильщикам о том, что они ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь родных и близких.

Пассажиры, ожидавшие свой автобус, с удовольствием вступали в диалог с работником РОЧС, который, в свою очередь, привел примеры неосторожного обращения с огнем при курении, проконсультировал граждан по вопросам пожарной безопасности.

Всем участникам акции напомнили о необходимости установки автономных пожарных извещателей. Активисты БМООСП распространили наглядно-изобразительную продукцию МЧС.