Родственники жертв крушения MH17 подали иск против РФ в Евросуд по правам человека









Родственники 55 погибших в результате крушения малайзийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщило сегодня нидерландское издание NOS.





Адвокат Вейру Мева, который представляет их интересы, заявил, что Москва не предоставила важную информацию международной следственной группе, а озвученные Россией факты оказались ложными.





Истцы считают, что РФ нарушила их права, “уничтожив самолет и препятствуя расследованию”.





По словам адвоката, процедура рассмотрения иска в суде может занять от пяти до семи лет.





Boeing 777, летевший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.









На заседании Совета Безопасности ООН 29 июля 2015 года Россия наложила вето на резолюцию по созданию международного трибунала для расследования причин крушения MH17. Еще три члена Совбеза – Ангола, Венесуэла и Китай – во время голосования воздержались. Комментируя свою позицию, Москва назвала резолюцию политизированной, а создание трибунала – несвоевременным и контрпродуктивным.





28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук”, привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.





По данным международной группы Bellingcat и Службы безопасности Украины, доставку комплекса “Бук” на Донбасс организовал один из тогдашних главарей группировки “ДНР” Хмурый.





7 ноября 2018 года заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что манипуляции России, связанные с катастрофой, становятся очевидными для общества Нидерландов. Она добавила, что такое поведение приносит РФ имиджевые потери на международной арене.

