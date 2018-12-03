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Проект Hi-Tech nation – победитель командного этапа SAP Leonardo Hackathon

04.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Проект Hi-Tech nation – победитель командного этапа SAP Leonardo Hackathon

Стали известны победители второго этапа республиканского конкурса для новаторов и разработчиков SAP Leonardo Hackathon. По итогам голосования жюри первое место было присуждено команде Hi-Tech nation.

Команда-победитель предложила оснастить городские улицы и промышленные объекты «умным» светодиодным освещением, которое построено на самоорганизующейся сенсорной сети. Второе и третье места заняли команды DePaS и Djinn Sensor. Разработчики продукта DePaS создали платежную систему, позволяющую оплачивать кредиторскую задолженность дебиторской. Проект реализован на машинном обучении и технологии блокчейн. Представители Djinn Sensor представили комплексный сенсор для контроля экологии помещений, способный вычислять риски для здоровья человека. Особой награды «Самый молодой проект» удостоились первокурсники БГУ с проектом Hestia.

Проект Hi-Tech nation – победитель командного этапа SAP Leonardo Hackathon

Конкурс SAP Leonardo Hackathon – совместная инициатива двух крупных игроков IT-сектора. Мероприятие проводится компанией SAP CIS, одним из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, при поддержке компании velcom – одного из ведущих ИКТ-провайдеров облачных сервисов и услуг для бизнеса в Беларуси. Цель проекта – собрать на одной площадке специалистов из разных областей разработки программного обеспечения, которые вместе будут создавать инновационные решения в области промышленной автоматизации для белорусской экономики.

В качестве призов для победителей выступают сертификаты на двухдневый практикум-погружение в бизнес-мышление с Аркадием Цукером. Кроме того, у них будет возможность принять участие в ключевых мероприятиях SAP: SAP Forum 2019 и SAP Digital Exchange 2019.

Проект Hi-Tech nation – победитель командного этапа SAP Leonardo Hackathon

Главным призом для победителей станет возможность доработать созданные ими прототипы до готовых решений. В этом командам окажут содействие специалисты компании velcom, а созданные решения станут доступны для использования на белорусских предприятиях по модели ежемесячной подписки из облака velcom.

«Компания velcom в своей работе последовательно реализует стратегию конвергенции телеком-услуг. Создавая и развивая инновационные технологичные решения для отечественного бизнеса с использованием ресурсов собственного дата-центра, мы стремимся активно участвовать в реализации проектов, связанных с цифровой трансформацией в реальном секторе экономики Беларуси. Поддержка конкурса SAP Leonardo Hackathon стала важным шагом в этом направлении. Мы рады отметить высокий потенциал созданных участниками прототипов цифровых решений. От имени velcom я поздравляю обладателей призовых мест с заслуженной победой. Наша работа с лучшими из представленных идей продолжится на уровне практической реализации, которая, как мы надеемся, окажется успешной», – отметил Роберт Дашян, заместитель генерального директора velcom по развитию корпоративного сегмента и ИКТ.

В жюри конкурса SAP Leonardo Hackathon вошли представители таких предприятий как ОАО «Белшина», ЗАО «Атлант», ZAZ Ventures, Знай.бай и др. Они также оказывали менторскую поддержку: участвовали в разработке, прототипировании, подготовке к питчингу.

Проект Hi-Tech nation – победитель командного этапа SAP Leonardo Hackathon

Всего в финал конкурса прошло 11 команд, наибольшее количество идей были посвящены цифровой трансформации производства по принципам «индустрии 4.0», повышению качества жизни, улучшению экологической обстановки. Участники прошли обучение технологиям SAP Leonardo.

«Беларусь известна сильной школой подготовки ИТ-специалистов, и сегодняшний финал это подтверждает: команды представили действительно перспективные проекты. Для конкурса SAP предоставил платформу для инноваций Leonardo, а velcom выступил digital-инвестором. Уверен, что синергия технологий, ресурсов и передовых идей принесет реальную пользу предприятиям республики», – подчеркнул Иван Шулипин, управляющий директор SAP в Республике Беларусь.

Проект Hi-Tech nation – победитель командного этапа SAP Leonardo Hackathon

О компаниях:

SAP – один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации более эффективно управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения.

Решениями и сервисами SAP пользуется более 388 тыс. клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.

В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. За прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы, а также в Минске, а численность сотрудников превысила 1100 человек. Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.

Телеком-оператор velcom – один из ведущих ИКТ-провайдеров облачных сервисов и услуг для бизнеса в Беларуси.

В 2017 году velcom открыл крупнейший в Беларуси дата-центр уровня Tier III с площадью в 7,5 тыс. квадратных метров. Центр обработки данных velcom рассчитан на 800 серверных стоек и имеет собственное оптическое кольцо – 43 километра сети с пропускной способностью 1 Тбит/сек. В настоящее время дата-центр предоставляет услуги размещения серверного и сетевого оборудования (Colocation), аренду виртуальных ресурсов для построения IT-инфраструктуры (IaaS), а также аренду ресурсов для запуска собственных программных решений (HaaS).

В портфеле цифровых услуг velcom сконцентрированы интеллектуальные сервисы управления: комплексный аудит, разработка стратегии, а также построение и управление IT-инфраструктурой с технической поддержкой в режиме 24/7. Более подробная информация – на www.velcom.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны победители второго этапа республиканского конкурса для новаторов и разработчиков SAP Leonardo Hackathon. По итогам...
 
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