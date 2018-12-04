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Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
05.12.2018 — Разное | Soligorsk News
25 ноября 2018 11:04 3294
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
23 ноября на базе ГУО «Солигорская детской школы искусств» прошло мероприятие «Дорогами школьных импровизаций». Так был ознаменован 30-летний юбилей школы. Он выдался очень зрелищным.
Поздравили с днем рождения ДШИ почетные гости. Это начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета Татьяна Хмель, заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Страпко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета Татьяна Кирбай. Они наградили лучших из лучших и также не оставили именинников без подарков: музыкальных инструментов.
В этот вечер много и с теплотой вспоминали о былых временах. Зрителей радовали танцами, песнями и театральными зарисовками. Здесь и ансамбль «Леди-арт» и шоу-балет «Dance drive!», и «Самовар», и ансамбль «Колорит», и хоровое отделение «Дождь», и многие-многие другие.
А праздничный торт стал отличным завершением этого волшебного вечера.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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25 ноября 2018 11:04 3294 Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний...
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