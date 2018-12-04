ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.

05.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

25 ноября 2018 11:04 3294

Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард КИДЯЕВ

23 ноября на базе ГУО «Солигорская детской школы искусств» прошло мероприятие «Дорогами школьных импровизаций». Так был ознаменован 30-летний юбилей школы. Он выдался очень зрелищным.

Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Поздравили с днем рождения ДШИ почетные гости. Это начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета Татьяна Хмель, заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Страпко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета Татьяна Кирбай. Они наградили лучших из лучших и также не оставили именинников без подарков: музыкальных инструментов.

Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.

В этот вечер много и с теплотой вспоминали о былых временах. Зрителей радовали танцами, песнями и театральными зарисовками. Здесь и ансамбль «Леди-арт» и шоу-балет «Dance drive!», и «Самовар», и ансамбль «Колорит», и хоровое отделение «Дождь», и многие-многие другие.

Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ.

А праздничный торт стал отличным завершением этого волшебного вечера.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 ноября 2018 11:04 3294 Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Словакия выслала российского дипломата - оказался шпионом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика