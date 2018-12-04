

Солигорская детская школа искусств отметила 30-летний юбилей. ФОТОРЕПОРТАЖ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард КИДЯЕВ

23 ноября на базе ГУО «Солигорская детской школы искусств» прошло мероприятие «Дорогами школьных импровизаций». Так был ознаменован 30-летний юбилей школы. Он выдался очень зрелищным.

Поздравили с днем рождения ДШИ почетные гости. Это начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета Татьяна Хмель, заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Алексей Страпко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета Татьяна Кирбай. Они наградили лучших из лучших и также не оставили именинников без подарков: музыкальных инструментов.

























В этот вечер много и с теплотой вспоминали о былых временах. Зрителей радовали танцами, песнями и театральными зарисовками. Здесь и ансамбль «Леди-арт» и шоу-балет «Dance drive!», и «Самовар», и ансамбль «Колорит», и хоровое отделение «Дождь», и многие-многие другие.





















А праздничный торт стал отличным завершением этого волшебного вечера.

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