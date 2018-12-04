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«Пинскдрев» стал призером «Народной марки-2018»

05.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  29 ноября во Дворце Республики состоялась торжественная Церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка».

  Торжество собрало лидеров рынка Беларуси в области продовольственных, непродовольственных товаров и услуг — обладателей наиболее узнаваемых и предпочитаемых сегодня брендов нашей страны, по мнению массового потребителя.

  Народный выбор осуществлялся путем заполнения анкет, широко представленных в СМИ и на официальном сайте Премии narodnayamarka.by. Вопросы в анкетах были открытыми, без указания тех или иных торговых марок. Общее количество голосов, полученных организаторами за те или иные бренды, составило 437 824 от жителей всех областей Беларуси.

  Присуждение Премии «Народная Марка» уже стало доброй традицией, отмечающей завершение года для предприятий престижными наградами, являющимися свидетельством успешной работы на рынке – знаком народного признания.

  Такое признание получили и пинские предприятия.

  В очередной раз победителем «Народной марки» стал пинский производитель мебели «Пинскдрев». По итогам 2018 года «Пинскдрев» удостоен награды в категории «Непродовольственные товары» сразу в двух номинациях в номинациях «Производитель корпусной мебели» и «Производитель мягкой мебели».







   Финалистом «Народной марки» в номинации «Производитель мясных изделий» стал Пинский мясокомбинат.




  Подробнее о победителях премии «Народная марка» можно прочесть на официальном сайте Премии narodnayamarka.by.

  Награды лауреатам «Народной Марки» вручили члены Наблюдательного Совета Премии, представителями государственной власти высокого уровня, депутаты Палаты Представителей Национального собрания, члены Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси, представители бизнес-сообществ, ведущих средств массовой информации совместно со звездами белорусской эстрады.

  Телеверсию Церемонии награждения победителей – концертное шоу «Народная Марка» с участием популярных белорусских музыкальных коллективов и исполнителей Георгия Колдуна, Alen Hit, Aura, Александры Захарик и джаз-бэнда Apple Tea, группы Shuma и представителя Беларуси на детском Евровидении-2018 Даниэля Ястремского – жители нашей страны смогут увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.




  Пинский горисполком







 
 
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  29 ноября во Дворце Республики состоялась торжественная Церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка».  ...
 
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