«Тварь ли я дрожащая или право имею». Зачем люди идут на риск и занимаются сексом в общественных местах

Психолог Василина Данилова рассказывает, почему людей привлекает экстремальный секс и что на самом деле стоит за жаждой острых ощущений:

У меня нет точной статистики по случаям секса в белорусских общественных местах, но это явление точно есть в нашем обществе. За последние несколько лет в СМИ были освещены только два эпизода из жизни столицы: утренний секс двух подростков на улице Скрипникова в 2016 году и вечерние страсти 42-летней женщины и 24-летнего парня в сквере на улице Данилы Сердича в 2017 году.

Что вдохновляет людей на подобный экстрим? Чего им не хватает в интимной жизни?

Причины могут быть разными:

острый, неудержимый прилив сексуального возбуждения;

поиск новизны ощущений, сексуальная скука в отношениях;

страсть к экспериментам: «в жизни надо попробовать все»;

потребность в специфическом внимании, самоутверждении.

«Если и застукают, будет что вспомнить»





С приливом сексуального возбуждения на пике романтических отношений двух безумно влюбленных друг в друга людей все понятно — что ж мы не люди что ли? Обстоятельства, которые вынуждают молодых «шариться по углам», разные: отсутствие собственного жилья, «предки» на дачу не собираются, нехватка денег на номер в гостинице, отсутствие сочувствующих друзей с отдельным жильем… Да и можно ли контролировать свои чувства/эмоции/телесные реакции, когда сносит крышу от страсти. Если и застукают прохожие или милиция, то будет что вспомнить и внукам рассказать… Или не рассказать. Страстно влюбленные действуют не умышленно, а в состоянии измененного сознания.

«Часто мы замещаем сексом отсутствие настоящей близости»

А вот с сексуальной скукой, которая толкает людей на экстрим, сложнее. Мы имеем дело с людьми, которые уже порядком поднадоели друг другу. Быт, трико, пузырящиеся на коленках, замусоленный халат, вчерашняя косметика, беспорядок на голове, остатки пены для бритья на ушах, подгоревший ужин, немытая посуда и полное мусорное ведро…

Но им так комфортно, спокойно и безопасно быть вместе… И так лень искать кого-то еще, что они решают разнообразить свою сексуальную жизнь (разобраться с тем, что на поверхности), вместо того чтобы разбираться в причинах потери интереса к партнеру.





Часто мы замещаем сексом отсутствие настоящей близости: «Я тебя вижу, я тебя понимаю, я тебе сочувствую, я тебя люблю, мне важны твои чувства». Когда мы доверяем друг другу и можем быть откровенны, нам не составит труда честно поговорить о том, что возбуждение спало, но нам по-прежнему интересно друг с другом.

Хорошо бы понимать, что снижение сексуального влечения в паре — нормальное циклическое явление. А периоды сближения и отдаления необходимы для осознания своего выбора: «почему я выбираю быть именно с этим человеком, в чем ценность наших отношений» — чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

За каждым спадом будет подъем, если вы почувствуете/осознаете, что цели вашей совместной жизни выходят далеко за рамки сексуального удовлетворения.

Совместные приключения, которые создадут нужный эмоциональный фон для ваших отношений, не обязательно должны лежать в плоскости секса. Смените обстановку, уезжайте в путешествие, отправьтесь в байдарочный поход, затейте ремонт, отправьте детей в летний лагерь, запишитесь в волонтерский проект — много нового узнаете друг о друге. Позвольте партнеру и себе проводить значительную часть времени с другими людьми. Каждый раз вы будете возвращаться друг к другу обновленными, немножко другими. Дайте себе труд заметить это.

«Все бывает идеально только в фантазиях»

Бывает, что секс в общественном месте нужен одному из партнеров, чтобы ощутить себя «каким-то особенным». Смелым, креативным, сексуальным, не занудой… Человеку хочется победить это чувство: «Мне уже столько-то лет, а я еще ничего значимого не сделал, упускаю что-то важное и интересное в жизни».

В этой ситуации экспериментатор ищет контакт с определенным (желаемым) образом себя, а не с партнером. Партнер в такой ситуации становится лишь средством реализации фантазий, объективизируется.





И дело здесь уже совсем не в сексе, а в заниженной самооценке и разных способах ее повысить. «Скажи мне, что я — необыкновенный!» — вот основной запрос к партнеру. Кстати, таким запросом обычно обращаются к родителю, желая получить подтверждение своей ценности, значимости. Как вы уже догадались, потребность в сексуальных экспериментах — признак инфантилизма, психологической незрелости .

Хорошо бы в таком случае поговорить с партнером, узнать его реальное отношение к вам как к личности и его отношение к сексуальным экспериментам. Часто обсуждение сексуальных фантазий переходит в секс в привычной домашней обстановке, и оба партнера получают необходимый уровень возбуждения, а главный «фантазер» — подтверждение своей креативности. А вот результат сексуальных фантазии на практике (секс в парке или троллейбусе) оказывается не таким уж привлекательным и возбуждающим, как это выглядело умозрительно.

Невозможно учесть реакции своего тела на реальную небезопасность и отсутствие комфорта в общественном месте. Скованность вместо возбуждения, тревога и страх вместо удовольствия, стыд и паника — собственные или партнера. Все бывает идеально только в фантазиях, особенно если в глубине души вы — хорошо воспитанный сын/дочь своих родителей.

«Тварь ли я дрожащая или право имею»

Эпизодическая потребность заниматься сексом в общественных местах (и обязательно при свидетелях) может говорить о склонности к эпатажу и намеренном хулиганстве. Психотический уровень расстройства личности заключается в том, что человек стремится ощутить свою власть над партнером и над окружающими.

Партнер обычно вовлекается в это действие манипуляциями, обманом, угрозами, «неожиданным» поворотом событий, когда он/она не успевает сообразить, что над ним происходит психологическое и физическое насилие. Осознание, что ты не очень-то этого хотел/хотела, приходит позже.

Также инициатор хулиганских действий ощущает свою власть над невольными зрителями — они ведь не хотели все это увидеть. Можно отвернуться, но убрать картинку из своего сознания не получится. Они все равно знают/понимают, что происходит рядом с ними. И это тоже элемент психологического насилия, а для случайно оказавшихся рядом детей — потенциально психотравмирующее событие. И тут УК РБ нам в помощь (ч.2 ст. 339 — "Хулиганство, совершенное группой лиц") и работа с детским психологом для маленьких свидетелей.

Наша культура, современная европейская цивилизация предполагает закрытость интимной жизни. Любые публичные сексуальные действия бросают обществу вызов. И если в случае с подростками это можно объяснить желанием поставить под сомнения ценности предыдущего поколения, поиском себя, становлением личности и выработкой собственных правил и ценностей, то для взрослого человека такие оправдания не работают.

Причинами экстремального сексуального поведения у людей старше 25 лет могут быть разочарование в партнере (что никаким экстремальным сексом не поправишь), невозможность принять цикличность отношений, потеря контакта с собственными потребностями, разочарование в себе, кризис идентичности («тварь ли я дрожащая или право имею»), психологическая незрелость, расстройство личности.

С любым из этих вопросов можно разобраться в кабинете психолога, психотерапевта или (в тяжелом случае) психиатра. Берегите себя и своих партнеров.

Об авторе:

Гештальт-терапевт Василина Данилова